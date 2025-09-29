ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من مكاسب قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الإثنين، بدعم من مكاسب في أسهم قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، فيما يترقب المستثمرون تطورات احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي قد يؤخر صدور بيانات اقتصادية رئيسية.

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية

وصعد المؤشر الأوروبي العام ستوكس 600 بنسبة 0.3% ليبلغ 556.39 نقطة، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي دون تغييرات تذكر.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2% إلى 23793.01 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 05% إلى 9335.05 نقطة، وقفز مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.3% ليصل إلى 7895.15 نقطة.

أسهم الرعاية الصحية أبرز الرابحين

وكانت أسهم الرعاية الصحية من بين أبرز الرابحين في التعاملات المبكرة؛ إذ قفز سهم شركة GSK البريطانية 3.3% بعدما أعلنت أن إيما والمسلي ستتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي، على أن يخلفها لوك مييلز في يناير المقبل.

كما ارتفع سهم أسترازينيكا 1.3% بعدما أكدت الشركة أنها ستبقى مدرجة ومقرها الرئيسي في لندن، لكنها ستدرج أسهمها بشكل مباشر في بورصة نيويورك بدلا من شهادات الإيداع الحالية.

أما أسهم التكنولوجيا، فقد صعدت 0.6%، مع تسجيل شركتي تصنيع الرقائق ASMI وBE Semiconductor مكاسب تجاوزت 1% لكل منهما، كما كان قطاع السلع والخدمات الصناعية من بين المتحركين الرئيسيين، مرتفعًا 0.4%.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس لاحقًا اليوم لمناقشة تمديد تمويل الحكومة، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الإغلاق الحكومي سيبدأ يوم الأربعاء.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية لشهر سبتمبر، باعتباره مؤشرا رئيسيا على قوة سوق العمل والاقتصاد.

