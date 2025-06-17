بلومبرج: انخفاض المؤشر الشهري لسوق الإسكان الأمريكي لأدنى مستوى منذ 2022

انخفض المؤشر الشهري لسوق الإسكان الأمريكي الصادر عن «الرابطة الوطنية لبناة المساكن» (NAHB) إلى 32 نقطة في يونيو، مقابل 34 نقطة في مايو، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 36 نقطة، بحسب استطلاع أجرته «بلومبرج».

يمثل هذا التراجع الحاد أدنى مستوى للمؤشر منذ ديسمبر 2022، كما يُعد ثالث أضعف قراءة له منذ عام 2012، مقارنة بـ 43 نقطة تم تسجيلها قبل عام.

كما سجلت جميع المكونات الفرعية للمؤشر، مثل مبيعات المنازل الفردية، والتوقعات لستة أشهر، وحركة المشترين المحتملين، انخفاضًا خلال الشهر.

الرابطة الوطنية لبناة المساكن

وقال رئيس الرابطة الوطنية لبناة المساكن في الولايات المتحدة، بادي هيوز: «المشترون باتوا يحجمون عن الشراء بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري، والغموض السعري والاقتصادي»، مضيفًا أن عددًا متزايدًا من شركات التطوير العقاري باتت تلجأ إلى خفض الأسعار لتحفيز الطلب.

فيما أوضح كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية لبناة المساكن، روبرت ديتز، أن «ارتفاع المعروض من المساكن وترقب المشترين المحتملين لتحسن شروط الشراء، أدى إلى تباطؤ نمو الأسعار في معظم الأسواق، بل وحتى تسجيل تراجعات في أسعار إعادة البيع في عدد متزايد من المناطق».

وتتوقع الرابطة، في ضوء هذه الأوضاع، تراجعًا في وتيرة بناء المنازل الفردية خلال عام 2025. ومن المقرر أن تُنشر بيانات بناء المساكن لشهر مايو عن وزارة التجارة الأمريكية صباح الأربعاء.

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