الخميس 25 سبتمبر 2025
الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات الاقتصاد الأمريكي

تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين لأحدث البيانات الاقتصادية في أمريكا.

تراجع الأسهم الأوروبية

وجاء معظم القطاعات الأوروبية في المنطقة الحمراء في بداية الجلسة، فيما ارتفع قطاع التجزئة بحوالي 0.6%، وسط مكاسب سهم شركة الأزياء H&M إذ ارتفع بحوالي 9.2%، بعدما سجلت أرباح أعلى من التوقعات في الربع الثالث للشركة.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.5% إلى 550 نقطة، فيما انخفض فوتسي البريطاني 0.4% إلى 9215 نقطة، وهبط كاك الفرنسي بنحو 0.6% مسجلًا 7783 نقطة، فيما تراجع داكس الألماني بنحو 0.4% عند 23562 نقطة.

تقرير طلبات إعانة البطالة

تتجه الأنظار صوب تقرير طلبات إعانة البطالة، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا، والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

مخاوف تباطؤ سوق العمل

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قال يوم الثلاثاء الماضي: إن مخاوف تباطؤ سوق العمل تفوق المخاوف ذات الصلة بشأن جمود التضخم، مما دفع البنك لتنفيذ أول خفض لمعدل الفائدة في العام الجاري.

أما في أوروبا، فقد ثبت المركزي السويسري معدل الفائدة عند المستويات الصفرية كما كان متوقعًا، فيما من المقرر صدور بيانات ثقة المستثمر في ألمانيا وفرنسا.

وفي تقريرهما عن ثقة المستهلك في ألمانيا، قالت مؤسسة GfK ومعهد نورنبرغ لقرارات السوق (NIM) إن الاتجاه التنازلي في مناخ المستهلك قد توقف بفضل تحسن توقعات الدخل.

