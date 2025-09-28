الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس تجارية القليوبية: ارتفاع الصادرات لـ45 مليار دولار يدعم الاقتصاد المصري

د. محمد الفيومي رئيس
د. محمد الفيومي رئيس الغرفه التجارية بالقليوبية،فيتو

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالنتائج الإيجابية التي أظهرتها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن نمو الصادرات المصرية خلال عام 2024، والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 6.5% لتصل إلى 45.3 مليار دولار، مقارنة بـ42.6 مليار دولار في عام 2023.

12 تخصصا، محافظ القليوبية يتفقد أعمال قافلة طبية مجانية بمركز شباب طوخ

السيطرة على حريق بشقة سكنية في القليوبية دون خسائر

 


وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية،  أن هذا النمو يعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج الموجه للتصدير، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات تامة الصنع، والتي استحوذت على النسبة الأكبر من الصادرات بنسبة بلغت 54.1%.


وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن دعم المنتج المحلي بوابة العبور للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هذا الأداء المتميز يعكس تنوع القاعدة التصديرية، حيث سجلت صادرات الذهب واللدائن والملابس الجاهزة والأسلاك المعزولة والحديد ومصنوعاته نسب نمو ملحوظة، وهو ما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.


وأوضح "الفيومي"، أن محافظة القليوبية، باعتبارها إحدى المحافظات الصناعية والتجارية الكبرى، تساهم بشكل فعّال في دعم الصادرات، من خلال الأنشطة الإنتاجية المتنوعة سواء في الصناعات الغذائية أو الكيماوية أو الهندسية، مؤكدًا أن الغرفة التجارية بالمحافظة مستمرة في دعم وتوجيه المجتمع التجاري والصناعي نحو رفع جودة المنتجات وتوسيع نطاق التصدير.


واختتم «الفيومي»، تصريحه بدعوة رجال الأعمال والمصدرين إلى الاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة للتصدير، ويدعو لتوسيع المشاركة في النهضة التصديرية وتكثيف المشاركة في المعارض الدولية، والتوسع في الأسواق الإفريقية والعربية، بما يحقق مستهدفات الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية خلال السنوات القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الغرفة التجارية بالقليوبية جهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية رئيس الغرفة التجارية محمد عطية الفيومي

مواد متعلقة

12 تخصصا، محافظ القليوبية يتفقد أعمال قافلة طبية مجانية بمركز شباب طوخ

السيطرة على حريق بشقة سكنية في القليوبية دون خسائر

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع "مصرف الحصة" بطوخ

محافظ القليوبية يوجه بالالتزام بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

تكليفات حاسمة من السيسي لـ محافظ البنك المركزي

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

«مصر تحارب وحدها»، تسريب جديد لـ عبد الناصر يكشف خفايا الصراع العربي بعد نكسة 67 (تسجيل صوتي)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads