الصحة: 5514 متبرعًا بالدم في 4 أيام لدعم مرضى السرطان في الحملة القومية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مشاركة 5514 متبرعًا بالدم في الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار «تبرعك حياة»، وذلك منذ انطلاقها في 25 سبتمبر 2025، حيث تستمر فعالياتها حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، بالتزامن مع شهر التوعية بسرطانات الدم.

تلبية احتياجات مرضى سرطان الدم من نقل الدم


وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها لفرق العمل والأطقم الطبية والمنظمين، مشيدة بجهودهم المتميزة التي ساهمت في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها الإنسانية. 

وتهدف الحملة إلى تلبية احتياجات مرضى سرطان الدم من نقل الدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم كفعل إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح.

 
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتطوير منظومة نقل الدم ورفع كفاءة بنوك الدم، مع تعزيز ثقافة التبرع المستمر. وأشار إلى أن الوزارة وفرت 28 وحدة تبرع متنقلة موزعة على مستوى المحافظات، إلى جانب بنوك الدم في المستشفيات الحكومية وسيارات مخصصة عند نقاط تجمع المبادرات الصحية، لتسهيل عملية التبرع وضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين.


من جانبها، أوضحت الدكتورة فاطمة محمد شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم، أن الحملة تشمل برامج توعوية مكثفة عبر الإذاعة، التلفزيون، ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع متخصصي أمراض الدم. كما تتضمن الحملة إرسال رسائل نصية تستهدف نصف مليون مواطن لتشجيعهم على المشاركة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى المبادرة بالتبرع بالدم من خلال زيارة نقاط التبرع في المستشفيات الحكومية وبنوك الدم، أو التوجه إلى الوحدات المتنقلة المنتشرة في مختلف المحافظات، مؤكدة أن التبرع بالدم ركيزة أساسية لدعم مرضى الأورام وإنقاذ حياتهم.

