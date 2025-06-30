محافظ أسيوط يفتتح معرض مشروعات تخرج طلاب الجامعة التكنولوجية (صور)

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، معرض مشروعات تخرج طلاب الفرقة الثانية بالجامعة والذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة 50 مشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتور على يوسف نائب رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، والدكتور حازم على حسن وكيل وزارة العمل، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط والدكتور أيمن عياد مدير معهد تكنولوجيا المعلومات فرع أسيوط، والعميد مهندس محمد نصر الدين مدير المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، وجمال كمال عباس أمين عام جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة.

50 مشروع لطلاب المرحلة الأولى بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه معرض الابتكارات العلمية والتكنولوجية ويضمن 50 مشروع لطلاب المرحلة الأولى (الفرقة الثانية) بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وكلية العلوم الصحية التطبيقية للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م، وتنوعت مشروعات التخرج وتشمل برامج تكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتكنولوجيا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا تركيبات الأسنان، وتكنولوجيا الإنتاج الدوائي.

أعرب محافظ أسيوط، عن اعتزازه وإعجابه بالمستوى المتميز الذي ظهرت به مشروعات التخرج المعروضة، مشيرًا إلى أنها تعكس مدى الجدية والاجتهاد الذي يتحلى به الطلاب، والجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالتعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل.

وأشار محافظ أسيوط، الى أن تدريب الطلاب على أحدث التقنيات والأدوات في مجالات تخصصهم هو أمر بالغ الأهمية لإعدادهم لسوق العمل المتطور، مؤكدًا دعمه للطلاب وتوفير الفرص لهم لاكتساب المهارات العملية التي يحتاجونها للنجاح في اختراق أسواق العمل.

كما أكد اللواء هشام أبو النصر، على أهمية تدريب الطلاب بشكل مستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتأهيلهم للمساهمة الفعالة في مجالاتهم المهنية، لافتًا إلى أن مشروعات التخرج تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب وربطهم بسوق العمل من خلال تطبيقات عملية متقدمة في مختلف المجالات والتخصصات التي تقدمها الجامعة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور جمال تاج، عن فخره بالمستوى المتميز، الذي قدمه طلاب الجامعات والمدارس في مشاريعهم، مؤكدًا أن هدف الهدف من هذا المعرض هو تسليط الضوء على الأفكار الإبتكارية للطلاب، مشيرًا إلى أنها ليست فقط مشاريع تعليمية، بل هي نواة حقيقية لمبادرات علمية، تخدم المجتمع، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

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