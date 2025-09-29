إصابة شابين بطلق ناري في مشاجرة بقنا

أصيب شابان بطلق ناري، إثر مشاجرة مسلحة بين طرفين في قرية الكرنك، مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين وأسفرت عن إصابات بطلق ناري في قرية الكرنك التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، وآخر يبلغ من العمر 38 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية الكرنك، مركز أبوتشت.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.