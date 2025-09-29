الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شابين بطلق ناري في مشاجرة بقنا

طلق ناري، فيتو
طلق ناري، فيتو

أصيب شابان بطلق ناري، إثر مشاجرة مسلحة بين طرفين في قرية الكرنك، مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين وأسفرت عن إصابات بطلق ناري في قرية الكرنك التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، وآخر يبلغ من العمر 38 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة بالأسلحة النارية في قرية الكرنك، مركز أبوتشت.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابوتشت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

أمن قنا ينهي أسطورة صدام المتهم بفرض إتاوة في سوق أبو دياب

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي في قنا

بسبب الإهمال ونقص الأدوية، تحويل طبيب أسنان وصيدلي بوحدة البراهمة الصحية في قنا للتحقيق

الأكثر قراءة

آخر التحركات داخل الأحزاب في الساعات الأخيرة قبل انطلاق ماراثون انتخابات النواب

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

ما هي عقوبة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته؟

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ووست هام

6 جنيهات تراجعا في اللتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مصرع وإصابة 22 شخصا، اللقطات الأولى لحادث انقلاب أتوبيس المنيا

طن السلفات يرتفع 2674 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads