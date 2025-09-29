الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات ظهور نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الفنية الصناعية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية الصناعية "نظام السنتان" ودبلوم المدارس التكنولوجية التطبيقية "نظام الثلاث سنوات" و"نظام الخمس سنوات" وطلاب مدرستي تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة ( اى تك – ) I-TECH ) وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية والتي تعقد تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك للالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026.

وأكد المجلس أنه يمكن الاطلاع عل طى النتيجة من خلال رابط رسمي من هنــــــــــــــا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.