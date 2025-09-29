الإثنين 29 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

أعلن المجلس الأعلى للجامعات ظهور نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الفنية الصناعية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية الصناعية "نظام السنتان" ودبلوم المدارس التكنولوجية التطبيقية "نظام الثلاث سنوات" و"نظام الخمس سنوات" وطلاب مدرستي تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة  ( اى تك – ) I-TECH ) وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية والتي تعقد تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك للالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026.

 وأكد المجلس أنه يمكن الاطلاع عل طى النتيجة من خلال رابط رسمي من هنــــــــــــــا

 

