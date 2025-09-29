"Bon Appétit, Your Majesty" يواصل تربعه على عرش الأعمال الدرامية الأكثر نجاحًا للأسبوع الخامس

حافظ مسلسل “Bon Appétit, Your Majesty” من إنتاج شبكة tvN على صدارته لقائمة الأعمال الدرامية الأكثر نجاحًا للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك وفقًا لتصنيف شركة Good Data Corporation الأسبوعي.

وتعتمد الشركة في تحديد تصنيفاتها الأسبوعية على جمع البيانات من المقالات الإخبارية، ومنشورات المدونات، والمجتمعات عبر الإنترنت، ومقاطع الفيديو، ووسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالمسلسلات الدرامية التي تُعرض حاليًا أو من المقرر عرضها قريبًا.

ولم يكتفِ المسلسل الكوري بتحقيق المرتبة الأولى في قائمة الأعمال الأكثر نجاحًا فقط، بل اكتسح نجومه أيضًا المراكز الأولى في قائمة أعضاء فريق التمثيل الأكثر نجاحًا، حيث احتلت ليم يونا عضوة فرقة الكيبوب Girls’ Generation، ولي تشاي مين المركزين الأول والثاني على التوالي.

تصنيفات المسلسلات الدرامية

حافظ مسلسل “Queen Mantis” من إنتاج شبكة SBS على موقعه في المرتبة الثانية ضمن قائمة المسلسلات لهذا الأسبوع، بينما جاءت بطلته جو هيون جونج في المركز الثامن بقائمة الممثلين.



وشهدت القائمة صعود مسلسل “A Hundred Memories” من إنتاج شبكة JTBC إلى المركز الثالث، فيما حلت بطلته كيم دا مي في المركز التاسع بقائمة الممثلين.

وسجلت السلسلة الجديدة “Shin’s Project” من إنتاج tvN ظهورها الأول في المركز الرابع بقائمة الدراما، بينما دخل نجمها Han Suk Kyu قائمة الممثلين في المركز السادس.

وفي الوقت نفسه، ظهر مسلسل “To the Moon” من إنتاج شبكة MBC لأول مرة في المركز الخامس ضمن قائمة الدراما لهذا الأسبوع.

كما دخل مسلسل “Walking on Thin Ice” من إنتاج KBS 2TV القائمة في المركز السابع، بينما حلت بطلته لي يونغ آي في المركز العاشر ضمن قائمة الممثلين.

وأخيرًا، ظهرت السلسلة المرتقبة “Typhoon Family” من إنتاج tvN في المركز العاشر بقائمة الدراما قبل عرضها الأول.

