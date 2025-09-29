الإثنين 29 سبتمبر 2025
منتخب المغرب يهزم إسبانيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

استهل المنتخب المغربي مشاركته في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بالفوز على إسبانيا 2 - 0 في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة المقامة في تشيلي.

وشهدت بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي تطبيق التقنية الجديدة التي تسمح للمدير الفني بطلب العودة إلى تقنية الفيديو VAR لمراجعة القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

تقنية جديدة في حكم الفيديو بكأس العالم

 

وخلال مباراة المغرب وإسبانيا، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المنتخب الإسباني في قرار اعتبره الكثيرون مبالغًا فيه ومن وحي خيال الحكم. وعلى الفور، بادر المدير الفني لمنتخب المغرب باستخدام حقه الجديد بطلب مراجعة اللقطة عبر تقنية الـVAR.

May be an image of 9 people, people playing soccer, people playing football and text that says '10 8 LIVE VS REVIEW vs PENALTY REVIEW'

وبالفعل استجاب الحكم لطلب المدرب المغربي، وعاد لمراجعة الحالة عبر الفيديو، قبل أن يتراجع عن قراره ويلغي ركلة الجزاء، مع إشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب إسبانيا بداعي التمثيل داخل منطقة الجزاء.

وتُعد هذه الواقعة الأولى من نوعها في البطولة، ما يعكس بداية حقبة جديدة في كرة القدم تعتمد على إشراك المديرين الفنيين في القرارات التحكيمية الحاسمة، بهدف تقليل الأخطاء وضمان نزاهة المنافسات.

