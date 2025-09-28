وزير الري: مشروعات حماية الإسكندرية من الغرق لا تتوقف

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن الدولة تواصل جهودها لحماية الإسكندرية من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع مستوى البحر، مشيرًا إلى أن هناك أجزاء من الشواطئ عادت للظهور بعد أن كانت قد اختفت بفضل المشروعات المنفذة.

إطلاق المنظومة المتكاملة لإدارة الشواطئ أكتوبر المقبل

وأوضح الوزير، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أنه سيتم في أسبوع المياه منتصف أكتوبر القادم الإعلان عن إطلاق المنظومة المتكاملة لإدارة الشواطئ المصرية.

وتهدف المنظومة إلى حماية الشواطئ من جميع الأبعاد، بما يشمل الاستثمارات السياحية، وتوحيد جهود جميع الجهات المعنية لتجنب تضارب الإجراءات.

مراقبة آبار المياه الجوفية

وكشف سويلم عن تدشين منظومة جديدة لمراقبة آبار المياه الجوفية لرصد التغيرات المناخية وحماية هذه الآبار باعتبارها موردًا غير متجدد، مشددًا على أن التغيرات المناخية لم تعد نظرية بل أصبحت واقعًا ملموسًا، حيث تصل درجات الحرارة أحيانًا إلى 47 درجة مئوية مما يزيد الضغط على الموارد المائية.

حماية سيوة: مشروع بيئي من الدرجة الأولى

وفيما يخص واحة سيوة، أوضح الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنفيذ مشروع بيئي متكامل لحماية النخيل والمياه ووقف الهدر.

وأضاف: "سيوة الآن تشهد مشروع تنمية مستدامة حقيقي، والنتائج بدأت تظهر بالفعل على الأرض، بفضل مشاركة المجتمع المحلي والأهالي".

