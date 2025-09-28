وزير الموارد المائية يكشف حقيقة وجود خطط لفرض رسوم على مياه الري

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن مصر تحتاج إلى 120 مليار متر مكعب من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن الموارد الحالية من مياه النيل تبلغ 60 مليار متر مكعب فقط، ما يحد من إمكانية الوصول للاكتفاء الذاتي.

إعادة استخدام المياه لزيادة الموارد

وأوضح الوزير خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي أن مصر تعيد استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه، بما يرفع إجمالي الموارد المائية إلى 82 مليار متر مكعب، وذلك عبر إنشاء أكبر 3 محطات معالجة مياه في العالم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الدولة توفر مياه لزراعة الدلتا الجديدة من خلال محطات المعالجة وإعادة التدوير، لضمان تلبية احتياجات الزراعة في مناطق جديدة.

لا تسعير لمياه الري

وشدد الوزير على أنه لا توجد خطط لفرض رسوم أو تسعير لمياه الري على المزارعين، مؤكدًا أن وزارة الري نجحت في توصيل مياه الري إلى 9 نقاط ساخنة على مستوى الجمهورية، مما ساهم في تحقيق أفضل مواسم الإنتاج هذا العام.

