الزراعة تكشف حقيقة أزمة محصول الطماطم

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى بيان رسمى حقيقة رش محصول الطماطم بمبيد الايثيريل.

وجاء نص البيان كما يلي:

وقال البيان إنه بخصوص ما أثير عبر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة "الايثريل"، لتسريع النضج والتلوين الخارجي الثمرة.

فإن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، حيث أن اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها:

أولا: ارتفاع درجات الحرارة عند النضج وهو ما يسمى بـ الإجهاد الحراري أو التقلبات فى درجات الحرارة، ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة أثناء نضج الثمار مما يؤثر على تكوين صبغة الليكوبين وهى مسئولة عن اللون الأحمر فى ثمار الطماطم.

ثانيا: من بين الأسباب الأخرى أيضا نقص التسميد بالبوتاسيوم والتسميد الكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجينى.

ولا بد من الإشارة إلى أن تلك الأسباب منفردة أو مجتمعة تسبب اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم، والأمر ليس له أي علاقة برش الثمار بأي مواد تلوينها.

ولابد من الإحاطة إلى أن تناول هذا الطماطم، التي تعرضت لهذه الاسباب أو الظروف المناخية، ليس له أي تأثير سلبي على صحة المستهلكين.

وتناشد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي بتوخي الدقة والحذر عند نقل المعلومات، وضرورة استيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، منعا لحدوث بلبلة وإثارة للرأي العام.

