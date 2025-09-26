الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الزراعة تكشف حقيقة أزمة محصول الطماطم

الطماطم
الطماطم
ads

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى بيان رسمى حقيقة رش محصول الطماطم بمبيد الايثيريل.

 

وجاء نص البيان كما يلي: 

 

وقال البيان إنه بخصوص ما أثير عبر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود طماطم في الأسواق تم رشها بمادة "الايثريل"، لتسريع النضج والتلوين الخارجي الثمرة.
فإن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، حيث أن اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها:
أولا: ارتفاع درجات الحرارة عند النضج وهو ما يسمى بـ الإجهاد الحراري أو التقلبات فى درجات الحرارة، ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة أثناء نضج الثمار مما يؤثر على تكوين صبغة الليكوبين وهى مسئولة عن اللون الأحمر فى ثمار الطماطم.
ثانيا: من بين الأسباب الأخرى أيضا نقص التسميد بالبوتاسيوم والتسميد الكالسيوم أو زيادة التسميد النيتروجينى.

ولا بد من الإشارة إلى أن  تلك الأسباب منفردة أو مجتمعة تسبب اللون الأبيض داخل ثمار الطماطم، والأمر ليس له أي علاقة برش الثمار بأي مواد تلوينها.

ولابد من الإحاطة إلى أن تناول هذا الطماطم، التي تعرضت لهذه الاسباب أو الظروف المناخية، ليس له أي تأثير سلبي على صحة المستهلكين.

وتناشد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي بتوخي الدقة والحذر عند نقل المعلومات، وضرورة استيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، منعا لحدوث بلبلة وإثارة للرأي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استصلاح الأراضي ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرار التواصل الاجتماع

الأكثر قراءة

انفصال شيماء سيف وزواج رانيا يوسف، أبرز مفاجآت حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

الأهلي يكتسح سيدني الأسترالي في افتتاح بطولة العالم للأندية لكرة اليد

رئيس اتحاد النقابات الفنية يكشف مفاجأة بشأن استقالة أشرف زكي من منصبه (فيديو)

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

من قصص القرآن الكريم، خطيئة 70 من علماء بني إسرائيل انتخبهم موسى لميقات ربه

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك.. ليفربول مع جالطة سراي.. برشلونة ضد سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، خطيئة 70 من علماء بني إسرائيل انتخبهم موسى لميقات ربه

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads