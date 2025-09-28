«المجنونة تواصل الصعود».. قفزة في أسعار الطماطم بالأسواق.. الكيلو وصل لـ30 جنيهًا ببعض المناطق.. شعبة الخضروات توضح أسباب الارتفاعات وموعد الانخفاضات

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق، تواصل الطماطم قفزاتها السعرية في الأسواق، سواء سوق الجملة أو التجزئة، إذ بدأت أسعار الطماطم الارتفاعات منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، وواصلت منحنها الصاعد خلال شهر سبتمبر الجاري.

أبرز التحركات السعرية للطماطم خلال سبتمبر الجاري

وعن أبرز التحركات السعرية للطماطم خلال أغسطس وسبتمبر، بدأت أسعار الطماطم سلسلة من الارتفاعات مع نهاية شهر أغسطس الماضي، ثم واصلت الارتفاعات في سبتمبر 2025، مسجلة ارتفاعًا وصل لأضعاف سعرها في الشهر الماضي، إذ كانت الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات في سوق التجزئة خلال أغسطس الماضي.

أسعار الطماطم خلال الثلاثة أيام الماضية في أسواق التجزئة

بينما تراوحت أسعار كيلو الطماطم في أسواق التجزئة اليوم الأحد، بين 20 و30 جنيهًا، وتراوح سعر الطماطم بين 5 و15 جنيهًا أمس السبت، وبين 15 و30 جنيهًا باختلاف المناطق خلال تعاملات أول أمس الجمعة، فمتى تنخفض أسعار الطماطم؟

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن أسعار الطماطم سجلت ارتفاعات كبيرة في الأسواق، وهذا بسبب أن هذه الفترة هي فترة إنتهاء محاصيل العروات الصيفية.

انخفاض الكميات المطروحة من الطماطم

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن هذه الفجوة تحديث كل عام في هذا التوقيت، مع قلة المعروض من الطماطم في السوق، لسببين: الأول انتهاء محصول العروة الصيفية.

خروج محافظات من المعادلة الإنتاجية للطماطم

وأضاف: أن السبب الثاني هو خروج محافظات من المعادلة الإنتاجية للطماطم، مع عدم تغطية الطماطم لتكلفة الإنتاج، وعليه كان الفلاحين يخسرون من زراعة الطماطم، فعزفوا عن زراعتها، مما انعكس سلبًا على الكميات المطروحة في الأسواق من الطماطم، بسبب قلة الإنتاجية.

الكميات الحالية تكفي الاستهلاك مع ترشيده

وشدد «النجيب» على أن قلة الكميات المطروحة في الأسواق لا يثير القلق سواء عند التجار أو المواطنين، فالكميات الحالية تكفي احتياجات المواطنين، مع ترشيد الاستهلاك، والشراء على قدر الاستهلاك.

موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

وعن موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، قال: إن سعر الطماطم سيبدأ في الانخفاض التدريجي مع طرح إنتاجيات العروات الشتوية مع نهاية أكتوبر المقبل.

السوق في إنتظار طرح إنتاجيات محافظات الصعيد

وأضاف: أن هناك عروات مقبلة ومتتالية ستطرح تباعًا ستؤدي إلى الانخفاض التدريجي للطماطم في الأسواق، التي ستبدأ بإنتاجيات محافظات الصعيد، والسوق حاليًا يغطيه إنتاجيات المزارع والمناطق الممتدة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

أسعار الطماطم اليوم الأحد في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الأحد الموافق 28 سبتمبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، إضافة إلى أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية:

سعر الطماطم اليوم يرتفع 6 جنيهات

سجلت أسعار الطماطم ارتفاعًا في أسواق التجزئة، وصل 6 جنيهات في الكيلو وذلك مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا لأخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

69.7 % ارتفاعًا في سعر الطماطم اليوم

وبهذا الارتفاع؛ فإن أسعار الطماطم ارتفعت بنسبة 69.7 % مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا للبوابة الحكومية، وبنسبة 9.9 % مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي.

ارتفاع أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 15 جنيهًا مقابل 8.8 جنيه خلال تعاملات أمس.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 22 جنيهًا مقارنة بـ 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس.

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

وعن أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وفقًا للبوابة الحكومية، فهي كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 15.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 13.5 جنيه إلى 23 جنيهًا. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 34 جنيهًا. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 45 إلى 65 جنيهًا.

