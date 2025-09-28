جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي بعملية مفترق جيت

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في كتيبة المظليين متأثرا بإصابته عند مفترق جيت شمال الضفة الغربية بعد تنفيذ عملية بالمنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم أكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى إطلاق النار على المنفذ.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد، انقطاع التواصل مع الأسيرين عمري ميران ومتان إنجرست نتيجة العمليات الهمجية في حيي الصبرة وتل الهوى.

وأوضحت القسام: “حياة الأسيرين في خطر، وعلى الاحتلال التراجع فورا لجنوب شارع 8، ووقف الطلعات الجوية حتى نحاول إخراجهما.

على الاحتلال وقف الطلعات الجوية 24 ساعة بدءا من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى نحاول إخراج الأسيرين”.

وقبل وقت سابق أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها الجمعة الماضي، عن استهداف دبابة ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة ضمن عمليات "عصا موسى".

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

وقالت كتائب القسام في بيانها: “استهدفنا دبابة وجرافة بقذائف الياسين وعبوة العمل الفدائي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة الثلاثاء الماضي”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.