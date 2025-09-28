الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

برعاية شيخ الأزهر، البحوث الإسلامية يواصل مجالسه "علوم القرآن" بمذكرة الشيخ أبي "دقيقة"

مجالس مجمع البحوث
مجالس مجمع البحوث الإسلامية
ads

واصلت الأمانة العامة للجنة العليا لشئون الدعوة بـ الأزهر الشريف تقديم مجالس "معين التراث"، حيث عقدت، اليوم الأحد، مجلسها الثاني حول "علوم القرآن" بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية، بشرح مذكرة  للشيخ محمود أبو دقيقة.

تناول المجلس الذي حاضر فيه  أ.د عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أهمية التمييز في محتوى المذكرة، مؤكدًا أن ما ذكره الشيخ "أبو دقيقة" يمثل جزءًا يتعلق بما نص عليه في مقدمته، ولا يشمل بالضرورة كل ما يتعلق بعلوم القرآن. 

كما حسم المجلس الجدل حول أسماء القرآن الكريم، حيث أكد المحققون على أنها خمسة أسماء لا سادس لها (القرآن، الفرقان، الذكر، الكتاب، التنزيل)، وأن ما ذكره بعض الأئمة كالفخر الرازي والزركشي يدخل في باب الأوصاف لا الأسماء.

وفي سياق علوم القراءات، شدد المجلس على قاعدة أساسية مفادها أن كل ما لم ينقل بطريق المتواتر ليس بقرآن، ضاربا المثل بقراءة (من أنفسكم) بفتح الفاء.

العلوم التراثية متكاملة ويأخذ بعضها بحجز بعض

واختتم المجلس بالتأكيد على أن العلوم التراثية متكاملة ويأخذ بعضها بحجز بعض، مشيرًا إلى أن طالب علوم القرآن لا غنى له عن علم النحو والصرف والأصول والمنطق، وأن هذا التكامل المعرفي هو السمة المميزة لـالمنهج الأزهري الذي كان يعتمد قديمًا على إلزام الطلاب بإتقان "الأربعة عشر علمًا" قبل التخصص الدقيق.

وتأتي هذه المجالس برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف فضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، بهدف إعادة إحياء الفهم الشامل والعميق للتراث، وبناء العقلية العلمية لدى الطلاب الوافدين وفق المنهج الأزهري، الذي يعتمد على الجمع بين المنقول والمعقول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف البعوث الاسلامية البحوث الإسلامية الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الطلاب الوافدين القرآن الكريم شيخ الأزهر قطاع مدن البعوث الإسلامية قطاع مدن البعوث مجمع البحوث الإسلامية مدن البعوث الإسلامية

مواد متعلقة

إعلام الأزهر تطلق أول سيمنار عن صحافة الذكاء الاصطناعي

اليوم، جامعة الأزهر تفتح باب الالتحاق بالبرامج المتميزة، اعرف شروط الانضمام

يتضمن 36 جلسة، قيادات الأزهر ونقابة الأطباء يشاركون بافتتاح مؤتمر كلية الطب للبنين

رئيس جامعة الأزهر عن ظاهرة رفع الطالب صوته على أستاذه: نتيجة لغياب قيم الوقار والأدب

الأكثر قراءة

وزير الري يكشف الهدف الخفي من بناء سد النهضة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

المقاولون العرب يعلن رحيل مدربه محمد مكي

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

عماد النحاس يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

وزير الري: مشروعات حماية الإسكندرية من الغرق لا تتوقف

تزن ربع طن، الحماية المدنية تنجح في إنزال جثة متحللة بمدينة نصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض تجارب جديدة

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads