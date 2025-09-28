الأحد 28 سبتمبر 2025
أخبار مصر

إعلام الأزهر تطلق أول سيمنار عن صحافة الذكاء الاصطناعي

يعقد قسم الصحافة والنشر، بكلية الإعلام، جامعة الأزهر، السيمنار العلمي الأول للعام الجامعي 2025/ 2026 بعنوان: "صحافة الذكاء الاصطناعي والمعايير المهنية والأخلاقية"، وذلك يوم الأربعاء الأول من أكتوبر.

يترأس فعاليات السيمنار (لقاء علمي) الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد الكلية، ويشرف على إدارته الدكتور إبراهيم بسيوني،  الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والنشر، والدكتور علاء الديب مقرر السيمنار.

ويشهد اللقاء حضور الدكتور سامح عبد الغني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم الصحافة.  

وأشار الدكتور علي حمودة، رئيس قسم الصحافة والنشر، إلى أن السيمنار يتناول مناقشة مجموعة من الأفكار والخطط البحثية المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الصحافة الرقمية، فضلًا عن القضايا التي تثيرها ظواهر الإعلام الجديد. 

كما يسلط السيمنار الضوء على التحديات الأخلاقية والمهنية المترتبة على توظيف تقنيات  الذكاء الاصطناعي في الممارسة الصحفية، من حيث المصداقية، والتحقق من المعلومات، وحماية الملكية الفكرية، إضافة إلى دور المؤسسات الأكاديمية في إعداد جيل من الصحفيين قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. 

