يتضمن 36 جلسة، قيادات الأزهر ونقابة الأطباء يشاركون بافتتاح مؤتمر كلية الطب للبنين

شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين لكلية الطب للبنين بالقاهرة المنعقد تحت عنوان: "طب الأزهر الماضي والحاضر والمستقبل" الذي يعقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

افتتاح المؤتمر الدولي التاسع والعشرين لكلية الطب للبنين بالقاهرة

وأكد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، أن هذا المؤتمر يأتي استكمالًا للجهود العلمية التي تقوم بها الكلية ومستشفياتها، كونها إحدى الكليات الطبية الحاصلة على شهادة تجديد الاعتماد، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشارك فيه نحو ألف عالم في مجالات الطب، ويشهد 36 جلسة علمية تتناول أبحاثًا متميزة في تخصصات:

الباطنة، والقلب، والأطفال، والأورام، والعظام، والروماتيزم، والتحاليل الطبية، والأنف والأذن والحنجرة، بجانب جلسات علمية في مجالات جراحة القلب والصدر، وجراحة الأطفال، وغير ذلك من مختلف التخصصات العلمية، كما يقام على هامشه عديد من ورش العمل في مستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال، بجانب ورش عمل تقام أثناء المؤتمر.

وفي نهاية المؤتمر كرَّم الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية رئيس المؤتمر، ومعه وكيلاه: الدكتور خيري عبد الحميد، والدكتور محمد عبد العزيز؛ كبار الضيوف وقادة الأزهر الشريف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.