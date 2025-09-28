أسباب الشيب المبكر وطرق العلاج والوقاية

أسباب الشيب المبكر، الشيب المبكر من الظواهر التي أصبحت شائعة في السنوات الأخيرة، حيث نلاحظ ظهور الشعر الأبيض أو الرمادي عند بعض الأشخاص في سن صغيرة قد تكون في العشرينات أو حتى قبل ذلك أحيانا.

وورغم أن الشيب الطبيعي يرتبط عادة بالتقدم في العمر، إلا أن ظهوره مبكرا قد يسبب القلق لدى الكثيرين، خاصة أنه يؤثر على المظهر العام والثقة بالنفس.

أسباب الشيب المبكر

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية، إن من أسباب الشيب المبكر:

العوامل الوراثية، إذا كان الوالدان أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى قد ظهر لديهم الشيب في سن مبكرة، فهناك احتمال كبير أن يتكرر الأمر لدى الأبناء.

نقص الفيتامينات والمعادن، نقص فيتامين B12 يعد من أكثر الأسباب شيوعا، وقلة حمض الفوليك والحديد والنحاس تؤثر أيضا على إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن لون الشعر.

التوتر المزمن والإجهاد المستمر يؤديان إلى إضعاف الخلايا الصبغية في بصيلات الشعر، مما يسرع ظهور الشعر الأبيض.

أمراض الغدة الدرقية “فرط أو قصور نشاط الغدة”.

أمراض المناعة الذاتية مثل البهاق أو الثعلبة.

بعض مشكلات الدم ونقص المناعة.

الاعتماد على الأطعمة السريعة والمصنعة.

قلة تناول الخضروات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الشعر.

الدراسات أثبتت أن المدخنين أكثر عرضة للشيب المبكر، حيث تضعف السموم الموجودة في السجائر بصيلات الشعر.

كثرة استخدام صبغات الشعر القوية أو منتجات فرد الشعر التي تحتوي على مواد ضارة مثل الأمونيا والفورمالين.

علاج الشيب المبكر

وأضافت لانا، أن العلاج يعتمد على السبب الأساسي، ومن طرق علاج الشيب المبكر:-

تناول أطعمة غنية بفيتامين B12 مثل اللحوم الحمراء، والكبدة، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان.

الإكثار من الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير.

تناول المكسرات والبذور لاحتوائها على النحاس والزنك.

في حالة وجود نقص واضح في الفيتامينات أو المعادن يمكن تناول مكملات بعد استشارة الطبيب.

ضبط نشاط الغدة الدرقية في حال وجود خلل.

علاج أمراض المناعة أو نقص الدم التي قد تسبب الشيب المبكر.

بعض الأبحاث الحديثة تشير إلى إمكانية استخدام علاجات مضادة للأكسدة أو محفزات نمو الشعر.

استخدام صبغات طبيعية مثل الحناء أو كحل تجميلي مؤقت لإخفاء الشعر الأبيض دون الإضرار بالشعر.

زيت جوز الهند مع أوراق الكاري، يقال إنه يساعد على إعادة لون الشعر تدريجيا عند المداومة.

عصير البصل، يحتوي على إنزيمات قد تحفز إنتاج الميلانين.

حبة البركة، تستخدم زيوتها لتقوية الشعر وتأخير الشيب.

طرق الوقاية من الشيب المبكر

وتابعت، أنه للوقاية من الشيب المبكر، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن غني بالبروتينات، والفيتامينات، والمعادن.

ممارسة الرياضة بانتظام لتقليل التوتر وتحفيز الدورة الدموية لفروة الرأس.

الابتعاد عن التدخين وكل ما يضر بصحة الشعر.

تجنب الإفراط في استخدام الصبغات الكيميائية واستبدالها بالطرق الطبيعية.

النوم الكافي بما لا يقل عن 7–8 ساعات يوميا للحفاظ على توازن الهرمونات وتجديد الخلايا.

العناية بالشعر باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت الزيتون، وزيت اللوز، وزيت الأرجان.

التحكم في التوتر بممارسة التأمل أو اليوجا أو أي نشاط يساعد على الاسترخاء.

