وصفة طبيعية لعلاج الشيب وإعادة جمال شعرك

الشيب أو الشعر الأبيض، من المشكلات التي تعاني منها الفتيات كثيرا وللأسف يمكن أن تنتشر في عمر صغير بسبب الضغوط النفسية والعامل الوراثي.

وبسبب الشيب تضطر الفتيات إلى الصبغات التي تغطى الشعر الأبيض، على الرغم من وجود وصفات طبيعية تغطى الشيب وتعالجه وتقلل ظهوره.

وصفة طبيعية لعلاج الشيب

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج الشيب وتقليل فرص ظهوره.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة حناء

4 أوراق كبيرة من المرمرية

ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

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نصف كوب ماء

نصف كوب مغلي الشاي

الطريقة:-

نحضر المكونات الجافة ونضعها معا فى بولة عميقة.

ثم نضيف الماء والشاى ونرتدي قفازا ونعجن جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الدافئ.

نكرر الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية لعلاج الشيب، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.