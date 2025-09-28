الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرارات هامة لمجلس كلية التجارة جامعة عين شمس

مجلس جامعة عين شمس،
مجلس جامعة عين شمس، فيتو

عقد مجلس كلية التجارة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية، اجتماعا بقاعة الدكتور كمال أبو الخير.

واستهل الدكتور عميد الكلية الاجتماع بتوجيه التحية والترحيب بأعضاء المجلس، مُعربًا عن سعادته بهذا اللقاء، ومؤكدًا على أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف الكلية والتغلب على التحديات، كما تقدم بالشكر لأعضاء المجلس على جهودهم المستمرة في خدمة العملية التعليمية والبحثية.

بعد ذلك، افتتح النقاش حول بنود جدول الأعمال، داعيًا الأعضاء إلى تبادل الرأي للوصول إلى قرارات تُسهم في تطوير العمل بالكلية وخدمة طلابها ومنسوبيها.

وقام المجلس بالمصادقة على محاضر جلسات مجلس الكلية السابقة، والمصادقة على محضر اجتماع لجنة شئون التعليم والطلاب، واعتماد محاضر اجتماعات مجلس إدارة البرامج الخاصة وبرامج الشهادات المهنية.

واقترح المجلس تعيين عددا من أعضاء هيئة التدريس في وظائف مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ.

كما وافق على إنشاء وحدة لتقديم الخدمات الإلكترونية للطلاب "Business UMS" لمواكبة التحديات الرقمية، وافق أيضًا على رفع قيمة فترة الملاحظة للعاملين

وقام المجلس بالنظر في الالتماسات المتعلقة بالمصروفات الدراسية، والأعذار الطبية، وطلبات الباحثين للتسجيل في الدرجات العلمية، وتكليفات المعيدين الجدد بالأقسام العلمية،

واعتمد نتائج العام الجامعي 2024-2025 للبرامج الدراسية المختلفة بالكلية، وقام بتشكيل لجان الممتحنين للعام الجامعي 2025-2026.

وناقش موضوعات ضمان الجودة بالكلية، وتفويض عميد الكلية في الأمور العاجلة وفي بعض الموضوعات خلال العام الجامعي 2025-2026.

وأحيط بقيام الجامعة بالتنسيق مع الكلية بتنظيم قافلة تنموية شاملة "قافلة منطقة أهالينا 1" يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، في إطار الدور المجتمعي للجامعة والكلية ومسئوليتها تجاه خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واختتم عميد الكلية أعمال  المجلس  بتكريم  الدكتور خالد قدري السيد، العميد السابق، تقديرًا لجهوده المتميزة وإسهاماته البارزة خلال فترة توليه عمادة الكلية. وذلك علي هامش احتفالية الكلية بمرور ٧٥ عام على إنشائها.

وشهد الاجتماع حضور نخبة من الشخصيات البارزة، ووكلاء الكلية، وأساتذة الكلية، وممثلي مجالس الأقسام العلمية، ومدير وحدة ضمان الجودة وتقييم الأداء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واختتمت الجلسة بجولة تفقدية لإدارة شئون التعليم والطلاب بعد تجديدها كليا ورفع كفائتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس المصروفات الدراسية تجارة جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة تنموية شاملة كلية التجارة جامعة عين شمس

مواد متعلقة

مصر تفوز في انتخابات مجلس «الإيكاو» عن الفئة الثانية

الحفني: تمثيل إفريقيا بمجلس الإيكاو مسؤولية مشتركة تعبر عن طموحات القارة

آخر موعد للتقديم في منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية

تنسيق أكثر من مليون طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي 2025/2026

خبير تربوي يقدم حلولا عاجلة لمواجهة العنف المدرسي

الحفني: مصر تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطيران المدني

صيدلة عين شمس تحتفل باليوبيل الفضي وتخريج الدفعة 25

خبير تربوي يكشف أسباب انتشار العنف بالمدارس

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

تفاصيل علاقة السيسي وعبد الناصر بمناسبة ذكرى رحيل الزعيم

أول تحرك برلماني لإغلاق أول أكاديمية تعليم الرقص الشرقي في مصر

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي توماس توماسبرج

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads