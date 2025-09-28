قرارات هامة لمجلس كلية التجارة جامعة عين شمس

عقد مجلس كلية التجارة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد الكلية، اجتماعا بقاعة الدكتور كمال أبو الخير.

واستهل الدكتور عميد الكلية الاجتماع بتوجيه التحية والترحيب بأعضاء المجلس، مُعربًا عن سعادته بهذا اللقاء، ومؤكدًا على أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف الكلية والتغلب على التحديات، كما تقدم بالشكر لأعضاء المجلس على جهودهم المستمرة في خدمة العملية التعليمية والبحثية.

بعد ذلك، افتتح النقاش حول بنود جدول الأعمال، داعيًا الأعضاء إلى تبادل الرأي للوصول إلى قرارات تُسهم في تطوير العمل بالكلية وخدمة طلابها ومنسوبيها.

وقام المجلس بالمصادقة على محاضر جلسات مجلس الكلية السابقة، والمصادقة على محضر اجتماع لجنة شئون التعليم والطلاب، واعتماد محاضر اجتماعات مجلس إدارة البرامج الخاصة وبرامج الشهادات المهنية.

واقترح المجلس تعيين عددا من أعضاء هيئة التدريس في وظائف مدرس أو أستاذ مساعد أو أستاذ.

كما وافق على إنشاء وحدة لتقديم الخدمات الإلكترونية للطلاب "Business UMS" لمواكبة التحديات الرقمية، وافق أيضًا على رفع قيمة فترة الملاحظة للعاملين

وقام المجلس بالنظر في الالتماسات المتعلقة بالمصروفات الدراسية، والأعذار الطبية، وطلبات الباحثين للتسجيل في الدرجات العلمية، وتكليفات المعيدين الجدد بالأقسام العلمية،

واعتمد نتائج العام الجامعي 2024-2025 للبرامج الدراسية المختلفة بالكلية، وقام بتشكيل لجان الممتحنين للعام الجامعي 2025-2026.

وناقش موضوعات ضمان الجودة بالكلية، وتفويض عميد الكلية في الأمور العاجلة وفي بعض الموضوعات خلال العام الجامعي 2025-2026.

وأحيط بقيام الجامعة بالتنسيق مع الكلية بتنظيم قافلة تنموية شاملة "قافلة منطقة أهالينا 1" يوم الخميس 25 سبتمبر 2025، في إطار الدور المجتمعي للجامعة والكلية ومسئوليتها تجاه خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واختتم عميد الكلية أعمال المجلس بتكريم الدكتور خالد قدري السيد، العميد السابق، تقديرًا لجهوده المتميزة وإسهاماته البارزة خلال فترة توليه عمادة الكلية. وذلك علي هامش احتفالية الكلية بمرور ٧٥ عام على إنشائها.

وشهد الاجتماع حضور نخبة من الشخصيات البارزة، ووكلاء الكلية، وأساتذة الكلية، وممثلي مجالس الأقسام العلمية، ومدير وحدة ضمان الجودة وتقييم الأداء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

واختتمت الجلسة بجولة تفقدية لإدارة شئون التعليم والطلاب بعد تجديدها كليا ورفع كفائتها.

