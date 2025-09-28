ولي أمر يعتدي على معلم بالغربية و"النقابة" تتقدم ببلاغ للشرطة

تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، إخطارًا، يفيد بتعرض المعلم محمد سمير فهيم، بمدرسة قرية شبرا بابل الابتدائية التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، للاعتداء من قِبل ولي أمر، وذلك خلال الفترة المسائية بالمدرسة.

ولى أمر يعتدى على معلم ونقابة المعلمين تتقدم ببلاغ للشرطة واحتجاز ولى الأمر

وأوضحت التفاصيل إلى محاولة ولي الأمر إدخال نجله بالقوة إلى الفصل فى الحصة الدراسية الأخيرة، وطلب منه المعلم اتباع قواعد المدرسة وانتظام اليوم الدراسي، إلا أن ولى الأمر قام بالتعدى على المعلم بالسب والضرب داخل المدرسة.



وعلى الفور كلف خلف الزناتي، النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، برئاسة محمد سيف النصر، بمتابعة الواقعة مع محامي النقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المعلم، حيث تم تقديم بلاغ رسمى للشرطة ورافق المعلم محامي النقابة الفرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واحتجاز ولى الأمر المتعدى على المعلم.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة تعد الثانية خلال 3 أيام فقط بالمحلة الكبرى.

