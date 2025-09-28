الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ولي أمر يعتدي على معلم بالغربية و"النقابة" تتقدم ببلاغ للشرطة

نقابة المعلمين
نقابة المعلمين
ads

تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، إخطارًا، يفيد بتعرض المعلم محمد سمير فهيم، بمدرسة قرية شبرا بابل الابتدائية التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، للاعتداء من قِبل ولي أمر، وذلك خلال الفترة المسائية بالمدرسة.

ولى أمر يعتدى على معلم ونقابة المعلمين تتقدم ببلاغ للشرطة واحتجاز ولى الأمر

وأوضحت التفاصيل إلى محاولة ولي الأمر إدخال نجله بالقوة إلى الفصل فى الحصة الدراسية الأخيرة، وطلب منه المعلم اتباع قواعد المدرسة وانتظام اليوم الدراسي، إلا أن ولى الأمر قام بالتعدى على المعلم بالسب والضرب داخل المدرسة.

نقابة المعلمين تساند مدرسا تعدى عليه ولى أمر بالضرب في المحلة

طالب يعتدي على مدرس بالقليوبية ويمزق ملابسه.. وولي أمر ينهال بالضرب والسب على آخر بالمحلة.. نقابة المعلمين تساند والوزير يفصل الطالب


وعلى الفور كلف خلف الزناتي، النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، برئاسة محمد سيف النصر، بمتابعة الواقعة مع محامي النقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المعلم، حيث تم تقديم بلاغ رسمى للشرطة ورافق المعلم محامي النقابة الفرعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واحتجاز ولى الأمر المتعدى على المعلم.

جدير بالذكر أن هذه الواقعة تعد الثانية خلال 3 أيام فقط بالمحلة الكبرى. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد المعلمين العرب المحلة الكبري خلف الزناتى نقيب المعلمين غرفة عمليات نقابة المعلمين مدينة المحلة الكبرى

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل مع ريال سوسيداد 1-1 في الشوط الأول

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

شيكو بانزا وخوان بيزيرا يظهران بـ"لوك جديد" قبل القمة (صور)

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري

الدوري الممتاز، زيزو علي رأس غيابات الأهلي أمام الزمالك

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads