الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

العبور الجديدة تعلن الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار

شفط المياه
شفط المياه

 كشف المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز لمدينة العبور الجديدة، عن الاستعداد القصوى لمواجهة الطوارئ والأزمات، خلال موسم الأمطار.

وشهد رئيس الجهاز اصطفافًا كاملًا للمعدات والفرق للتأكد من جاهزيتها، حيث تم استعراض السيارات، الحفارات، ومعدات سحب وإزالة مياه الأمطار في مواقع استراتيجية، خاصة في المناطق المعرضة لتجمع المياه، بما يضمن التدخل السريع والفوري لمواجهة أي طارئ، مثل الانسدادات في شبكات الصرف أو تجمعات المياه بالشوارع.

وأضاف، أن الاستعدادات شملت الجانب البشري كعنصر أساسي، حيث تم تجميع فرق الصيانة والتشغيل التابعة للشركات المنتشرة بأنحاء المدينة، والتأكد من جاهزية العمالة المدربة على مدار الساعة، وجرى تشكيل فرق متخصصة في الكهرباء، الصرف الصحي، المياه، والطرق، لتكون قادرة على التدخل الفوري عند حدوث أي أعطال مفاجئة.

وشدد على ضرورة تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، والتنسيق المستمر بين فرق العمل المختلفة لضمان تكامل الأداء، مع وضع خطط طوارئ محكمة تشمل توزيع الفرق على عدة مناطق بالمدينة لضمان سرعة الانتشار والتعامل مع الأزمات.

كما شدد رئيس الجهاز على أهمية التواصل الفعّال مع المواطنين باعتباره ركيزة أساسية في خطط الطوارئ، وذلك من خلال اطلاعهم على أي تحديثات تتعلق بالحالة الجوية أو الخدمات، مع وجود خطط إعلامية واضحة للتعامل مع بلاغاتهم وشكاواهم بشكل فوري.

وأوضح أن هذه الإجراءات المتكاملة تجسد حرص مدينة العبور الجديدة على ضمان استقرار الحياة اليومية للمواطنين والحفاظ على كفاءة الخدمات المقدمة في جميع الأوقات، خصوصًا خلال فترات التقلبات الجوية، بما يعكس نموذجًا حقيقيًا للتخطيط الاستباقي والجاهزية العالية.

العبور الجديدة جهاز مدينة العبور الجديدة جهاز مدينة العبور مدينة العبور الجديدة

