تفاصيل القبض على نصاب الهرم بتهمة انتحال صفة وصدور أحكام ضده بالجيزة

التحقيق في الواقعة
تفاصيل مثيرة كشفتها التحريات عن المتهم “ع. ع”، أنه انتحل صفة مستشار إعلامي لإحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، وزيف بطاقة رقم قومي، بالإضافة إلى أنه انتحل صفة خبير اقتصادي وظهر على إحدى القنوات الفضائية الخاصة، كما انتحل صفة مطور عقاري وصاحب شركة استثمارية.

 

كما كشفت التحريات، أنه متهم بغسيل أموال متحصلة من جرائم نصب ارتكبها، وتم حجزه في قسم الهرم لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده بالحبس في عدة قضايا وصادر حكم بتغريمه 123 مليون جنيه.

 

القبض على المتهم بالهرم

ونجحت الأجهزة الأمنية في  القبض على المتهم بمنطقة الهرم، حيث سبق للمتهم وانتحل صفة دبلوماسي وظهر في قنوات فضائية بصفته خبير اقتصادي، لإمعان النصب على المواطنين.

