السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس المتهمين بمشاجرة "سهل حمزة" بالهرم لتسببهم في مقتل شاب

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الهرم بحبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة الهرم، ووفاة أحد الأشخاص طعنا بسلاح أبيض، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في شارع سهل حمزة، بنطاق منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، وانتقلت القوات الأمنية إلى محل البلاغ.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة لحين عرضه على الطب الشرعي واستخراج تصريح الدفن.

كما تم ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى قسم الشرطة، لحين عرضهم على الجهات المختصة للتحقيق معهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

نيابة الهرم الهرم الطب الشرعي الجيزة

الجريدة الرسمية
