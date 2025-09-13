حبس المتهمين بمشاجرة "سهل حمزة" بالهرم لتسببهم في مقتل شاب

أمرت نيابة الهرم بحبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة الهرم، ووفاة أحد الأشخاص طعنا بسلاح أبيض، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في شارع سهل حمزة، بنطاق منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، وانتقلت القوات الأمنية إلى محل البلاغ.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة لحين عرضه على الطب الشرعي واستخراج تصريح الدفن.

كما تم ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى قسم الشرطة، لحين عرضهم على الجهات المختصة للتحقيق معهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.