كان بيأدبه، أول قرار ضد المتهم بقتل نجله ضربا بالجيزة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شخص بالتعدي على ابنه بالضرب بسلك كمبيوتر، ما أسفر عن مصرعه في الهرم، وكلفت بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مؤكدا أنه كان يؤدبه نافيا قصده إنهاء حياته، ولم يقصد قتله، وأنه كان يؤدبه بسبب ضربه شقيقته، وأمرت النيابة بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات.

مصرع طفل داخل مسكنه في الهرم

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع طفل داخل مسكنه في الهرم، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن والد المجني عليه اعتدى عليه بالضرب، بواسطة سلك، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي امرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

