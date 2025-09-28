الحكومة تكشف عدد الشكاوى والطلبات الواردة من ذوى الهمم خلال 4 أشهر

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت نحو 7898 شكوى وطلبًا من المواطنين من ذوي الهمم خلال الفترة من مايو حتى أغسطس 2025.

طبيعة القضايا الخاصة بذوي الهمم

أوضح الحمصاني، خلال تصريحات بقناة “إكسترا نيوز” أنّ الشكاوى توزعت بين 4968 شكوى خاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة، ونحو 2930 شكوى أخرى تتعلق بالحصول على حقوق وخدمات متنوعة.

قضايا إنسانية عاجلة

ولفت المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى أنّ بعض الشكاوى ترتبط بحالات إنسانية ملحة، مثل طلب توفير أطراف صناعية، أو فرص عمل، أو إتاحة مدارس قريبة من أماكن سكن ذوي الهمم، مؤكدًا أنّ رئيس مجلس الوزراء يولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الملفات.

طرق تقديم الشكاوى

أوضح الحمصاني أنّ تلقي الشكاوى يتم عبر الخطوط الساخنة أو من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة، حيث يحصل المواطن فور التقديم على رقم متابعة خاص، يتيح له متابعة المستجدات.

آلية التعامل مع الشكاوى

وأشار إلى أنّ المنظومة تحيل الشكاوى للجهات المختصة، التي بدورها ترد مباشرة على المواطنين، مع إمكانية التواصل هاتفيًا مع مقدم الشكوى لاستكمال بيانات إضافية عند الحاجة.

هدف منظومة الشكاوى الحكومية

وشدد المتحدث باسم الحكومة على أنّ الهدف الأساسي هو ضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أثر إيجابي ملموس على حياة المواطنين من ذوي الهمم، بما يعكس حرص الدولة على دمجهم وتمكينهم من حقوقهم كاملة.

