ميلان يتلقى دفعة كبيرة قبل موقعة نابولي في الدوري الإيطالي

رافائيل لياو، فيتو
رافائيل لياو، فيتو

عاد الدولي البرتغالي رافائيل لياو، نجم وجناح فريق ميلان، للمشاركة في التدريبات الجماعية رفقة بقية زملائه، ما يمنح الروسونيري دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة.

تفايل إصابة وغياب لياو

ويغيب لياو عن الملاعب منذ 17 أغسطس الماضي، عندما تعرض لإصابة في ربلة الساق خلال مباراة كأس إيطاليا ضد باري.

ولم يشارك النجم البرتغالي في أي مباراة مع ميلان في الدوري الإيطالي حتى الآن، حيث غاب عن المباريات الأربع الأولى.

وبحسب موقع "توتوميركاتو" الإيطالي، فإن لياو عاد للتدريبات الجماعية صباح اليوم الخميس، مضيفا بأنه بات من المتوقع أن يكون متاحا للمشاركة في قمة الكالتشيو أمام نابولي.

موعد مباراة ميلان ضد نابولي 

ويستضيف ميلان على ملعب سان سيرو، نابولي متصدر الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

يشار إلى أن ميلان يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المتصدر نابولي (12 العلامة الكاملة).

