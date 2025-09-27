وزير الأوقاف يجتمع بمسئولي الإرشاد الديني لبحث خطة العمل الدعوي للعام القادم

عقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اليوم السبت ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٥، اجتماعًا موسعًا بمسئولي ملف الإرشاد الديني ونشر الدعوة بالمديريات الإقليمية، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني؛ والدكتور عبد الرحيم عمار – مساعد الوزير للإصلاح الإداري والحوكمة، للوقوف على خطة العمل الدعوي المزمع تنفيذها خلال العام القادم، بما يتضمن إقامة فعاليات دعوية جديدة، إلى جانب المجالس العلمية القائمة، وندوات الحوار الفكري، ودوري الأئمة النجباء، والكتابة في مجلة "تعايش" التي ستصدر نصف سنوية عن القطاع الديني.

وزير الأوقاف يجتمع بمسئولي الإرشاد الديني ونشر الدعوة بالمديريات الإقليمية

وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة الابتكار والتطوير والتجديد، مع النزول إلى أرض الواقع وميدان الدعوة، لاكتشاف المتميزين من الأئمة في مختلف المجالات، سواء في الحوار، أو القدرة على التواصل المجتمعي، أو حسن الأداء الصوتي، أو التجديد الفقهي.

كما فتح وزير الأوقاف حوارًا مباشرًا مع الحاضرين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تفعيل بعض الأنشطة الدعوية، مثل: القوافل الدعوية، والندوات العلمية، ومجالس الإقراء، وغيرها.

وأكد الوزير ضرورة تذليل العقبات والمعوقات التي قد تواجه العمل، مشددًا على أن مسئولي الملف الدعوي في المديريات مسئولون مع مديري المديريات وكل المعاونين عن تنفيذ الخطة الدعوية بالصورة التي تليق بالدولة المصرية، وبما يعكس رسالة الوزارة في خدمة الدعوة والوطن.

