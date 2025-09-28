غدًا، حزب حماة الوطن يحسم اختيار رئيسه الجديد خلفًا للفريق جلال هريدي

يستعد حزب حماة الوطن غدًا لعقد مؤتمر عام موسع بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وذلك لحسم اختيار رئيس الحزب الجديد، خلفًا للفريق جلال هريدي، مؤسس الحزب وأحد الرموز العسكرية والسياسية البارزة في مصر، والذي وافته المنية مؤخرًا بعد مسيرة حافلة في العمل الوطني والسياسي.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر حضورًا مكثفًا من قيادات وأعضاء الحزب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية، حيث سيتم الإعلان رسميًا عن اسم الرئيس الجديد الذي سيقود الحزب في المرحلة المقبلة.

المنافسة تنحصر فى اثنين

كشفت مصادر مطلعة داخل حزب حماة الوطن أن هناك عملية مفاضلة جارية حاليًا بين عدد من الأسماء المطروحة، لاختيار الشخصيات الأكثر قدرة على خوض المنافسة بقوة، تمهيدًا للإعلان عن التشكيل النهائي لقائمة المرشحين خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكدت المصادر أن الحزب يولي أهمية قصوى لاختيار مرشحين يتمتعون بثقة شعبية واسعة وخبرة عملية ملموسة، بما يتماشى مع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز حضوره البرلماني وتوسيع تأثيره السياسي في المجلس النيابي القادم.

وبحسب ذات المصادر، فقد انحصرت المفاضلة بين الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق، والدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، وذلك في ضوء ما يمتلكه كل منهما من سجل مهني وخبرة في العمل العام، وهو ما يجعلهما من أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الحزب في هذه المرحلة الدقيقة.

وأضافت المصادر أن المؤتمر العام المرتقب سيكون بمثابة إعلان رسمي عن خارطة الطريق الجديدة لحزب حماة الوطن، حيث سيتم خلاله استعراض الخطط المستقبلية والملامح الرئيسية لبرنامج الحزب في المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع توجهات الدولة المصرية ويعزز من حضور الحزب وتأثيره في المشهد السياسي العام. ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الحزب لإعادة ترتيب صفوفه وتعزيز قدرته التنافسية، استعدادًا للاستحقاقات البرلمانية القادمة.





أبرز المعلومات عن المرشحين لرئاسة الحزب



الفريق محمد عباس حلمي

الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزير الطيران المدني الأسبق وقائد القوات الجوية المصرية الأسبق، من مواليد 20 يناير 1961.

تخرج في الكلية الجوية المصرية في أبريل 1982، وتدرج في المناصب القيادية حتى تولى قيادة القوات الجوية خلفًا للفريق يونس المصري.

حصل حلمي على بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، بالإضافة إلى زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة بالأكاديمية ذاتها.



الدكتور أشرف الشيحي

الدكتور أشرف محمد عبد الحميد الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، وأستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

تولى عمادة الكلية قبل أن يصبح نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ثم قائمًا بأعمال رئيس الجامعة عقب استقالة رئيسها الإخواني الأسبق محمد عبد العال.

وفي سبتمبر 2014 صدقت رئاسة الجمهورية على قرار تعيينه رئيسًا لجامعة الزقازيق، قبل أن يتولى منصب وزير التعليم العالي لاحقًا.

ووفقًا للمصادر، فقد ارتكزت معايير الاختيار على نزاهة اليد، والسجل المشرف في العمل العام، والدور الفعال للمرشح في دعم الحزب وبرامجه، وهو ما اعتبرته القيادة الحزبية شرطًا أساسيًا للتأهل إلى القوائم النهائية.



وأكدت المصادر أن الحزب يولي أهمية قصوى لتقديم مرشحين يتمتعون بالثقة الشعبية والخبرة العملية، بما ينسجم مع استراتيجيته في تعزيز حضوره البرلماني وتوسيع دائرة تأثيره السياسي في المجلس القادم

معلومات عن اللواء الراحل جلال هريدي

_ الاسم: جلال محمود هريدي متولي ولد عام 1929.

_ هو المؤسس الأول لسلاح الصاعقة المصرية فاعتبر الأب الروحي لسلاح الصاعقة.

_ عين قائدا للقوات المصرية والسورية في محافظة اللاذقية السورية.

المعارك والحروب التي خاضها: العدوان الثلاثي

حرب 1967 حرب الاستنزاف

_ أهم الجوائز التي حصل عليها:

وسام الجدارة الذهبي (حرب 1948)

وسام الأرز الوطني

وسام الكوكب الأردني

نجمة الشرف العسكرية

_ الصاعقة: أسس أول فرقة صاعقة مصرية عام 1955 بالقوات المسلحة قبل أن ينشأ السلاح بالكامل رسميا عام 1957.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.