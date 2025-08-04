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سياسة

غرفة عمليات حزب حماة الوطن تبدأ أعمال متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

حزب حماة الوطن،فيتو
حزب حماة الوطن،فيتو

انطلقت قبل قليل أعمال غرفة عمليات حزب حماة الوطن، لمتابعة سير العملية الانتخابية، لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

فتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين

ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع انطلاق العرس الديمقراطي بكافة أنحاء الجمهورية.

غرفة عمليات حزب حماة الوطن 

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، اللواء طارق نصير الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، العميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، المهندس كريم إمام، أمين الشباب، والمحاسب محمد الحداد، أمين العمال.

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