غرفة عمليات حزب حماة الوطن تبدأ أعمال متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025

انطلقت قبل قليل أعمال غرفة عمليات حزب حماة الوطن، لمتابعة سير العملية الانتخابية، لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

فتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين

ويأتي ذلك بالتزامن مع فتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع انطلاق العرس الديمقراطي بكافة أنحاء الجمهورية.

غرفة عمليات حزب حماة الوطن

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، اللواء طارق نصير الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، هاني العتال، مساعد رئيس الحزب، أمين أمانة الإعلام المركزية، العميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، المهندس كريم إمام، أمين الشباب، والمحاسب محمد الحداد، أمين العمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.