أرقام طارق مصطفى مع البنك الأهلي بعد رحيله عن الفريق

أعلن نادي البنك الأهلي بشكل رسمي إقالة مدربه طارق مصطفى من تدريب الفريق ليكون أول ضحايا الموسم في الدوري المصري من المدربين.

ولم يحقق طارق مصطفى أي فوز مع فريق نادي البنك الأهلي خلال 5 جولات في بطولة الدوري المصري.

وفي السطور التالية نستعرض أرقام طارق مصطفى مع البنك الأهلي بعد إقالته رسميا من مهمة تدريب الفريق.

أرقام طارق مصطفى مع البنك الأهلي

وتولى طارق مصطفى مهمة تدريب البنك الأهلي في 67 مباراة في جميع البطولات.

وحقق البنك الأهلي تحت قيادته 22 فوزا فيما خسر 23 مباراة بينما تعادل في 22 مباراة.

نتائج طارق مصطفى مع البنك الأهلي في الموسم الحالي

وجاءت نتائج طارق مصطفى مع نادي البنك الأهلي كالتالي:

البنك الأهلي (0) - (0) غزل المحلة

البنك الأهلي (0) - (1) حرس الحدود

البنك الأهلي (1) - (1) كهرباء الإسماعيلية

البنك الأهلي (0) - (0) الاتحاد السكندري

البنك الأهلي (0) - (0) طلائع الجيش

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أيمن الرمادي ليتولى المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خلفا لطارق مصطفى.

الجهاز الفني الجديد لفريق البنك الأهلي



ويتكون الجهاز الفني الجديد لفريق البنك الأهلي من:

عبد الواحد السيد مديرًا للكرة

أحمد سمير مدربًا عامًا

محمد عبد المنصف مدربًا للحراس.

رحيل طارق مصطفى

وقال البنك الأهلي في بيان رسمي: “وجهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار الشكر للكابتن طارق مصطفى المدير الفني وجهازه المعاون، عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.. متمنين له ولجهازه المعاون النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة”.

وأعلن نادي البنك الأهلي رحيل طارق مصطفى المدير الفني وجهازه المعاون، بسبب تدهور نتائج الفريق خلال مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025 /2026.

