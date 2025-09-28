المصري يفتقد الثنائي محمد مخلوف وموجيشا عن مباراة البنك الأهلي

تأكد غياب الثنائي محمد مخلوف وبونور موجيشا لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة العاشرة من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي.

وجاء ذلك بعد حصولها على الإنذار الثالث في مباراة الأمس أمام بتروجيت والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي في الدوري

ويلتقي فريقا المصري والبنك الأهلي في الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز

محمد مخلوف

مباراة المصري وبتروجيت

وفاز فريق بتروجيت على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف بتروجيت الأول عن طريق مصطفى البدري في الدقيقة 28، قبل أن يرد المصري بهدفين عن طريق صلاح محسن وعمر الساعي بالدقائق 63 و66.

ثم رد بتروجت بهدفين متتاليين عن طريق هادي رياض وأدهم حامد في الدقائق 76 و88.

المصري يهدد بالانسحاب من الدوري

وهدد النادي المصري في بيان رسمي بتجميد النشاط الرياضي بالنادي والانسحاب من الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق وبتروجيت.

