موظف يفقد بصره جزئيا على يد 4 طلاب إعدادي بالعاشر من رمضان

شهدت محافظة الشرقية واقعة مأساوية بمدينة العاشر من رمضان، بعدما استقبل مستشفى العاشر الجامعي موظفًا يُدعى "محمد.ص"46 عامًا، مقيم بالمدينة، مصابًا باشتباه قطع بالقرنية وحالته الصحية وُصفت بالحرجة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.

إصابة موظف بجروح خطيرة بالعاشر من رمضان 

وبانتقال الأجهزة الأمنية بالشرقية  وسؤال زوجة المصاب، اتهمت أربعة طلاب بالمرحلة الإعدادية، تتراوح أعمارهم حول 15 عامًا جميعهم مقيمون بمدينة العاشر من رمضان، بالتعدي على زوجها خلال محاولته منعهم من إلقاء الحجارة.

النيابة العامة تباشر التحقيقات بشأن الحادث 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

