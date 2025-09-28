مشاجرة بسبب لهو الأطفال تنتهي بإصابة 6 أشخاص بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية مشاجرة بين طرفين بقرية تل حوين التابعة لمركز الزقازيق، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بإصابات سطحية وكدمات، وذلك على خلفية خلافات بين الجيران بسبب لهو الأطفال.

مشاجرة تنتهي بإصابة 6 أشخاص بالزقازيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع المشاجرة، وتبين أن طرفها الأول يضم كلًا من: "فيصل ه.م" 41 عامًا، و"علي م." 56 عامًا، ونجله "حسن" 33 عامًا، مصابون بجروح سطحية وكدمات بالرأس، فيما يضم الطرف الثاني "هاني س." 45 عامًا، وشقيقته "سليم" 48 عامًا، و"إبراهيم" 51 عامًا، وجميعهم مصابون بجروح سطحية.

نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الطرفين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

