الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مشاجرة بسبب لهو الأطفال تنتهي بإصابة 6 أشخاص بالشرقية

اسعاف
اسعاف

شهدت محافظة الشرقية مشاجرة بين طرفين بقرية تل حوين التابعة لمركز الزقازيق، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بإصابات سطحية وكدمات، وذلك على خلفية خلافات بين الجيران بسبب لهو الأطفال.

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة في الشرقية وضبط طرفيها

مشاجرة تنتهي بإصابة 6 أشخاص بالزقازيق 

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع المشاجرة، وتبين أن طرفها الأول يضم كلًا من: "فيصل ه.م" 41 عامًا، و"علي م." 56 عامًا، ونجله "حسن" 33 عامًا، مصابون بجروح سطحية وكدمات بالرأس، فيما يضم الطرف الثاني "هاني س." 45 عامًا، وشقيقته "سليم" 48 عامًا، و"إبراهيم" 51 عامًا، وجميعهم مصابون بجروح سطحية.

نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الطرفين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرات محافظة الشرقية ضحايا مشاجرات محافظة الشرقية حوادث محافظة الشرقية أخبار حوادث مصر أبرز أخبار المحافظات

مواد متعلقة

الإعدام غيابيا لمتهم قتل شابا في الصف، المحكمة: "نية القتل كانت مبيتة"

جنايات المنيا تعاقب 15 متهما بالسجن المؤبد والمشدد في قضايا مخدرات

رسائل السيسي لـ رئيسي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي الحالي والمرتقب

باتريوت الأمريكية المنقولة من إسرائيل تقتل مدنيين وتدمر البنية التحتية في أوكرانيا بالخطأ (فيديو)

مسئولو بنك التصدير والاستيراد الأفريقي يشيدون بمعدلات النمو الاقتصادي في مصر

تعليم المنوفية تبدأ تدريب طلاب الابتدائي على عبور الطريق حفاظًا على أرواحهم

جواب نهائي، الأهلي يعرض أشرف داري للبيع في يناير (خاص)

حسن عبد الله: حريصون على دعم بنك التصدير والاستيراد الأفريقي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

تكليفات حاسمة من السيسي لـ محافظ البنك المركزي

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

«مصر تحارب وحدها»، تسريب جديد لـ عبد الناصر يكشف خفايا الصراع العربي بعد نكسة 67 (تسجيل صوتي)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads