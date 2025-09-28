بورصة الكويت تقرر مد ساعات التداول وتعديل آلية مزاد الإغلاق لهذه الأسباب

أعلنت بورصة الكويت عن تمديد فترة التداول المستمر نصف ساعة إضافية اعتبارا من 12 أكتوبر 2025، لتصبح فترة التداول المستمر من الساعة 9:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا، على أن تعقد جلسة مزاد الإغلاق بين 1:00 و1:10 ظهرا، ويعقبها التداول على سعر الإغلاق من 1:10 حتى 1:15 ظهرا، بحسب شبكة CNBC عربية.

أسباب تمديد فترة التداول

وأوضحت البورصة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز سيولة السوق ومواءمة أوقاته مع الأسواق العالمية، بما يساهم في رفع كفاءته وزيادة عمقه، فضلا عن تحسين شفافية الأسعار واستقرارها.

كما شملت التعديلات تغيير آلية مزاد الإغلاق عبر تقليص مدة الإغلاق العشوائي إلى 30 ثانية بدلا من دقيقتين، مع السماح بتعديل أوامر البيع والشراء طوال فترة المزاد الممتدة لعشر دقائق.

