بورصة الكويت تقرر مد ساعات التداول وتعديل آلية مزاد الإغلاق لهذه الأسباب

أعلنت بورصة الكويت عن تمديد فترة التداول المستمر نصف ساعة إضافية اعتبارا من 12 أكتوبر 2025، لتصبح فترة التداول المستمر من الساعة 9:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا، على أن تعقد جلسة مزاد الإغلاق بين 1:00 و1:10 ظهرا، ويعقبها التداول على سعر الإغلاق من 1:10 حتى 1:15 ظهرا، بحسب شبكة CNBC عربية.

أسباب تمديد فترة التداول

وأوضحت البورصة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز سيولة السوق ومواءمة أوقاته مع الأسواق العالمية، بما يساهم في رفع كفاءته وزيادة عمقه، فضلا عن تحسين شفافية الأسعار واستقرارها.

ولي العهد الكويت: الهجوم على أي دولة خليجية اعتداء علينا جميعا

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

كما شملت التعديلات تغيير آلية مزاد الإغلاق عبر تقليص مدة الإغلاق العشوائي إلى 30 ثانية بدلا من دقيقتين، مع السماح بتعديل أوامر البيع والشراء طوال فترة المزاد الممتدة لعشر دقائق.

ولي العهد الكويت: الهجوم على أي دولة خليجية اعتداء علينا جميعا

لتخفيف أزمة السكن، الكويت تفتح الباب أمام القطاع الخاص للمنافسة على بناء ثلاث مدن

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

أصيبوا وأطفالهم بحالات نفسية، تقرير عبري: زوجات جنود الاحتلال يطلبن الطلاق بسبب حرب غزة

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار في المركزي والبنوك (آخر تحديث)

تغريم المتهم بسب وقذف خالد مرتجي 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ

الذهب يتماسك اليوم الأحد بالأسواق، وعيار 21 يسجل هذا المستوى

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

تفسير رؤية دخول البنك في المنام وعلاقتها بالرغبة في تحقيق الاستقلال المالي

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

