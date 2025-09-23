ولي العهد الكويت: الهجوم على أي دولة خليجية اعتداء علينا جميعا

قال ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح بالنيابة عن دول الخليج: إن الصمت لم يعد خيارا والمسؤولية على عاتق المجتمع الدولي لخلق مسار لحل الدولتين

ولي العهد الكويتي: الاعتداء على أي دولة خليجية اعتداء على جميع دول الخليج

وأضاف ولي العهد الكويتي: هدفنا الأسمى اليوم وكل يوم هو السلام والجرائم الإسرائيلية في غزة تهديد للأمن الإقليمي برمتهو مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته كاملة لضمان عدم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية





وتابع ولي العهد الكويتي: الاعتداء على أي دولة خليجية اعتداء على جميع دول الخليج وندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الغادرة التي طالت قطر.



واستطرد: ما يجري في غزة إبادة جماعية وتطهير عرقي لا يمكن السكوت عنه والشعب الفلسطيني الأعزل يواجه أبشع صور المعاناة



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.