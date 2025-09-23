الأربعاء 24 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ولي العهد الكويت: الهجوم على أي دولة خليجية اعتداء علينا جميعا

صباح خالد الحمد الصباح،
صباح خالد الحمد الصباح، فيتو

قال  ولي العهد الكويتي صباح خالد الحمد الصباح بالنيابة عن دول الخليج: إن  الصمت لم يعد خيارا والمسؤولية على عاتق المجتمع الدولي لخلق مسار لحل الدولتين

ولي العهد الكويتي: الاعتداء على أي دولة خليجية اعتداء على جميع دول الخليج

وأضاف ولي العهد الكويتي: هدفنا الأسمى اليوم وكل يوم هو السلام والجرائم الإسرائيلية في غزة تهديد للأمن الإقليمي برمتهو مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته كاملة لضمان عدم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية

 

وتابع ولي العهد الكويتي: الاعتداء على أي دولة خليجية اعتداء على جميع دول الخليج وندين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الغادرة التي طالت قطر.

 واستطرد: ما يجري في غزة إبادة جماعية وتطهير عرقي لا يمكن السكوت عنه والشعب الفلسطيني الأعزل يواجه أبشع صور المعاناة
 

