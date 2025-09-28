الأحد 28 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تمهيدا لافتتاحها، محافظ القاهرة يتفقد حديقة الأزبكية

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد حديقة الأزبكية
تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، التجهيزات النهائية لأعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الإسكان بحديقة الأزبكية، ومنطقة المكتبات، تمهيدًا لافتتاحها قريبًا ضمن جهود استعادة المظاهر الأثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها، وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.

وزير الإسكان يبحث مع محافظ القاهرة موقف "مثلث ماسبيرو" و"مجرى العيون" والاستعدادات لافتتاح حديقة الأزبكية

محافظة القاهرة: بدء إجراءات تسكين أصحاب مكتبات سور الأزبكية

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة، اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الاسكان، وماهر استينو استشارى المشروع، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الاسكان، وشركة المقاولون العرب.

 

 

وأكد محافظ القاهرة على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من أعمال التطوير، مشيرا إلى أنه تم فتح الطريق الموجود أمام حديقة الأزبكية والواصل بين ميدان الأوبرا وشارع ٢٦ يوليو لحركة المشاة والسيارات، بعد إعادة رصفه ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات، وأعمدة الإنارة،  وإزالة كافة الإشغالات الموجودة به.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن فتح الشارع يأتى ضمن الاستعدادات النهائية لافتتاح حديقة الأزبكية.

