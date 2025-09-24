وزير الإسكان يبحث مع محافظ القاهرة موقف "مثلث ماسبيرو" و"مجرى العيون" والاستعدادات لافتتاح حديقة الأزبكية

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع محافظة القاهرة، بحضور مسئولى الوزارة، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بمحافظ القاهرة بمقر وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملفات المشتركة بين الوزارة ومحافظة القاهرة، حيث تولت الوزارة منذ فترة تطوير المناطق غير الآمنة بالمحافظة، ومنها مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، كما يتم فى الوقت نفسه تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية، فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية مستمرة في التعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان وجهاتها، لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالمحافظة بما يخدم سكان محافظة القاهرة، مثمنًا هذا التعاون الذي يستهدف تطوير محافظة القاهرة وعودتها لرونقها.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة الإجراءات المقترحة للتعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط، وإجراء حصر دقيق لجميع تلك العقارات تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما تم التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة، أو المناطق العشوائية.

واستعرض اللقاء آخر تطورات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الأبراج المطلة على النيل بالمنطقة، ومشروع سور مجرى العيون، حيث تم مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالمشروع، والتي من شأنها دفع معدلات التنفيذ.

مشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية

وتناول اللقاء تفاصيل الأعمال الجارية بمشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية، وكذلك تطوير المنطقة المحيطة، ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة، حيت تم متابعة الإجراءات المتخذة استعدادًا للافتتاح الرسمي للحديقة، وأكد الوزير أن هذا المشروع يستهدف إعادة إحياء هذه الحديقة العريقة، ضمن جهود الدولة لإعادة الرونق الحضاري للعديد من مناطق القاهرة التاريخية المختلفة، وتجديد الروح والدور الثقافي والتاريخي لهذه المناطق، وتعزيز الأهمية السياحية لها.

وتطرق اللقاء إلى موقف مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم تنفيذ ٢٢٩٠٨٦ وحدة للإسكان الاجتماعي على مستوى محافظة القاهرة، بجانب عدد من الموضوعات المتعلقة بملف محطات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المناطق في نطاق المحافظة.

