أبرزها ولد بنت شايب، مسلسلات جديدة تعرض قريبا

تشهد الفترة المقبلة انطلاقة مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة التي تجمع بين التشويق والكوميديا والدراما الاجتماعية، وتعرض عبر منصات مختلفة، ليكون الجمهور على موعد مع موسم درامي حافل.

مسلسل لينك

أول هذه الأعمال الدرامية هو مسلسل لينك الذي سينطلق عرضه وهو من تأليف ورشة “ج” بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

يشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، وزينب العبد.

مسلسل ولد بنت شايب

وتُطلق منصة Watch It ابتداءً من 1 أكتوبر أحدث إنتاجاتها الأصلية وهو مسلسل ولد بنت شايب، بطولة أشرف عبد الباقي، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، وانتصار، ومن إخراج زينة عبد الباقي.

وتدور الأحداث حول رجل مسن متقاعد (أشرف عبد الباقي) تعيش معه خادمة (انتصار)، فيما يظهر نبيل عيسى كرجل أعمال محتال في تجارة العملات المشفرة، لتتشابك الخيوط بينه وبين شخصيات أخرى داخل شركته، من بينهم ليلى أحمد زاهر ومروان المسلمانى.

مسلسل ابن النادي

ابتداءً من 2 أكتوبر، تعرض منصة شاهد مسلسلها الأصلي ابن النادي، بطولة أحمد فهمي.

العمل يناقش أزمات كرة القدم في مصر في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يرث شاب ناديًا رياضيًا ويواجه سلسلة من التحديات الجديدة.

يشارك في البطولة آية سماحة، حاتم صلاح، سينتيا خليفة، سيد رجب، جلا هشام، وأحمد عبد الحميد، وهو من إنتاج طارق الجنايني.

مسلسل ورد وشيكولاتة

على منصة يانجو بلاي، يُعرض قريبًا مسلسل ورد وشيكولاتة المأخوذ عن قصة حقيقية أثارت الرأي العام المصري.

العمل من بطولة محمد فراج، زينة، تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويتكون من 10 حلقات فقط، ما يجعله تجربة درامية مكثفة وسريعة الإيقاع.

