كشف الحقائق ونهاية مفتوحة في حكاية نور مكسور الحلقة الأخيرة

أسدل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو ستاره منذ قليل على آخر حكاياته بعرض الحلقة الأخيرة من حكاية "نور مكسور"، والتي شهدت بدايتها مواجهة صريحة بين نور (نور إيهاب) وطبيبها النفسي (إسماعيل شرف)، حيث واصلت نور الاعتراف بجراحها العميقة وما حملته من صدمات متلاحقة.

وخلال الأحداث كان كريم (يوسف عمر) يحيك خطة انتقام معقدة ضد والده رامي (حازم سمير)، مستعينًا بـ ليلى (تقى حسام)، الموظفة المقربة من والده للحصول على أمواله ليتمكن من سداد ديونه بسبب القمار والمخدرات.

وحملت الحلقة مفاجأة كبيرة وهي أن كريم هو المغتصب الحقيقي لنور، بعد أن وضع المخدر لوالده ولها معًا حينما حضر للمنزل وهو مخمور وأعجب بنور، ليعتدي عليها وهي فاقدة للوعي، بينما رامي كان ممددًا بلا حول ولا قوة، وحينما استيقظت نور وجدت نفسها وقد تم اغتصابها وحينما رأت رامي فظنت أنه الجاني، فانهالت عليه بالاتهامات، كما كشفت الأحداث زيف اتهامات كريم لوالده، مؤكدة أنه هو من كان يفعل كل ما ادعى أن والده يقوم به.

وينجح كريم بمساعدة نور وليلى في النصب على رامي بمشروع وهمي والحصول على أمواله، وتأتي نور بصحبة كريم إلى شركة رامي وتعلن انتقامها منه فيخبرها رامي أنها لا تعلم شيئًا ويطلب كريم منها أن يتركه مع رامي بمفردهما، ويقوم رامي بتحذير كريم أن نور ستشعر بالصدمة إذا علمت بالحقيقة، ويطالبه بالابتعاد عنها دون جدوى، لتُختتم الحكاية على نهاية مفتوحة حيث تركب نور السيارة مع كريم ويسيران سويًا دون أن تعلم أي شيء عن حقيقة كريم.

حكاية نور مكسور

حكاية نور مكسور آخر حكايات مسلسل “ما تراه، ليس كما يبدو”، من بطولة نور إيهاب، يوسف عمر، حازم سمير وفيدرا، ومن تأليف أدهم أبو ذكري وإخراج محمود زهران.

وكشف النجوم المشاركون في "نور مكسور" عن سعادتهم بالمشاركة في الحكاية الأخيرة، مؤكدين أن النص يحمل الكثير من المفاجآت الدرامية، وأن الحلقات ستفتح بابًا جديدًا للتأويل والنقاش بعد كل عرض، وهو ما يتماشى مع طبيعة المسلسل التي تربط بين التشويق والدراما النفسية.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

يذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يُعرض حصريًا عبر منصتي Watch It وشاهد، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة منذ انطلاقه، حتى صار واحدًا من أبرز الأعمال التي حجزت لنفسها مكانًا خاصًا في سباق دراما العام الجاري.

