الأحد 28 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

قصة حب بين نبيل عيشي وليلي زاهر في ولد وبنت وشايب

تشهد أحداث مسلسل ولد وبنت وشايب المقرر أن يتم عرضه قريبًا، وجود قصة حب بين ليلى زاهر ونبيل عيشي أحد أبطال العمل.

وكانت قد طرحت منصة “واتش إت” البوستر الرسمي لمسلسل “ولد وبنت وشايب”، لتشعل به حماس الجمهور قبل انطلاق عرضه المرتقب.

وتصدر نجوم العمل الملصق الدعائي، وفي مقدمتهم الفنان أشرف عبد الباقي الذي ظهر بـ“لوك” مختلف.

 

زينة عبد الباقي تعلن انتهاء تصوير ولد بنت شايب

وأعلنت المخرجة زينة عبد الباقي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد “ولد وبنت وشايب” مؤخرًا، حيث نشرت عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع "إنستجرام" صورة كلاكيت مكتوب عليها كلمة “فركش”، بالإضافة إلى فيديو من موقع تصوير آخر مشاهد العمل معلنة بذلك إسدال الستار على آخر مشاهد العمل.

مسلسل ولد وبنت وشايب

ويأتي مسلسل "ولد وبنت وشايب" من بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي المسلسل مكون من 10 حلقات ويعرض العمل على منصة WATCH IT.

 

 

