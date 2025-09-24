ميمي جمال تكشف كواليس دخولها الفن لأول مرة

قالت الفنانة ميمي جمال أنها عشقت الفن منذ نعومة أظفارها، وكانت تشعر بالغيرة عندما تشاهد الطفلتين فيروز ولبلبة على الشاشة، وتتمنى أن تخوض تجربة التمثيل مثلهما.

وأوضحت أنها في مرحلة الدراسة كانت تقلدهما أمام صديقاتها في المدرسة، وأشارت ميمي جمال، في برنامج “فضفضت أوي” الذي يقدمه المخرج معتز التوني على منصة Watch It، إلى أن صديقة لها في المدرسة كان والدها مساعد المخرج عبد الله بركات، وكان يتم الإعداد وقتها لتصوير فيلم أقوى من الحب من إخراج عز الدين ذو الفقار، وبطولة مديحة يسري وعماد حمدي وشادية، وكان الفيلم بحاجة إلى طفلة للتمثيل لكن بشرط ألا تكون متخصصة في الاستعراض مثل فيروز أو لبلبة.

وبترشيح من زميلتها، حضر والد صديقتها إلى منزلها، لتتوجه برفقة والدتها لمقابلة المخرج عز الدين ذو الفقار في عمارة الإيموبيليا.

وهناك، سألها المخرج عن اسمها، فأجابته: “أمينة مصطفى جمال”، ليقرر أن يطلق عليها اسم “ميمي جمال”، معتبرًا أن الاسم أنسب لظهور طفلة على الشاشة.

وخلال المقابلة، طلب منها ذو الفقار أن تبكي أمامه، لكنها أجابته بأنها لا تستطيع لأنه لم يقل لها شيئًا يستدعي البكاء، فاختارها على الفور، مؤكدًا أنه لو بكت لما كان ليأخذها، لأنه أراد طفلة تشعر بما تفعله بصدق.

وكان هذا اللقاء هو بداية دخول ميمي جمال لعالم الفن، من خلال مشاركتها في فيلم أقوى من الحب مع كبار النجوم.

برنامج فضفضت أوي

"فضفضت أوي" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج فضفضت أوي

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.