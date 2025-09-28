الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

يستعد النادي الأهلي لإعلان اختيار الدنماركي توماس توماسبرج مدربا للفريق بعد حسم التعاقد معه عن طريق أسامة هلال مدير التعاقدات والاسكاوتنج (التقصي) بالنادي الأهلي.

وبات من المنتظر أن يعلن النادي الأهلي التعاقد مع توماس توماسبرج عقب مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك غدا.

يذكر أن توماس توماسبرج يتولى قيادة الأهلي مقابل الحصول على ٢٠٠ ألف دولار شهريا ويحضر رفقة عدد من معاونيه.

توماس توماسبيرج

توماس توماسبيرج.. لاعب وسط سابق ومدرب دنماركي من مواليد 1974، وواحد من الأسماء التي صنعت نجاحات كبيرة في الكرة الدنماركية.

أبرز إنجازاته

قاد راندزر للتتويج بكأس الدنمارك موسم 2020 /2021.

مع ميتييلاند حقق لقب الدوري الدنماركي موسم 2023 /2024.

طريقته التدريبية:

يعتمد على خطط مرنة بين 4-3-3 و4-2-3-1.

أسلوبه قائم على الضغط العالي والتنظيم الدفاعي والتحول السريع للهجوم.

يعتمد كثيرا على الأطراف والكرات العرضية كما أنه معروف باهتمامه بالشباب وبتطوير مستواهم بشكل كبير حيث يتم تصنيفه مدرب عملي، واقعي.

ورغم نجاحه الكبير مع ميتييلاند، أعلن النادي في أغسطس 2025 عن انتهاء التعاقد مع توماسبيرج، في خطوة مفاجئة بعد تتويجه بالدوري، ليفتح الباب أمام تحد جديد في مسيرته التدريبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

