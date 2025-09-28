شيري تدخل مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات

أعادت شيري تشكيل الصورة الذهنية للعلامات الصينية في صناعة السيارات عالميًا، بعد أن حققت إنجازها الاستثنائي المزدوج “Double 500”، فقد قفزت الشركة إلى المركز 233 ضمن قائمة Fortune Global 500 متقدمة 152 مرتبة في عام واحد فقط، لتصبح أسرع شركات السيارات نموًا في العالم.

سجلت شيري مبيعات تراكمية تجاوزت 5 ملايين مركبة في الأسواق الخارجية، لتحافظ بذلك على موقعها كأكبر مُصدّر لسيارات الركاب الصينية على مدار 22 عامًا متتالية، هذا الإنجاز لا يقتصر على الأرقام، بل يجسد قيم شيري ورؤيتها الاستراتيجية، التي تتطور بخطى ثابتة من “الانتشار عالميًا” إلى “الاندماج في الأسواق الدولية” وصولًا إلى “الريادة العالمية".



التكنولوجيا هي جواز سفر شيري إلى العالمية. ففي أبريل، أطلقت الشركة اختبار التحمل العالمي لـ Chery Super Hybrid (CSH) تحت شعار “رحلة بلا قلق نحو آفاق بلا حدود”، حيث جرى الاختبار في الصين وماليزيا وجنوب أفريقيا والمكسيك، وعلى الطرق الوعرة وفي البيئات القاسية.

أثبت النظام الهجين قدراته المتميزة: أداء عالٍ مع استهلاك منخفض للطاقة في جميع الظروف هذه المبادرة لا تمثل استعراضًا تكنولوجيًا فحسب، بل تقدّم حلًا متكاملًا لتحديات التنقل حول العالم، مانحةً المستخدمين الثقة والطمأنينة سواء في الزحام المروري أو الأجواء الحارة والرطبة أو التضاريس الصعبة.



ومع ذلك، تضع شيري السلامة كأساس غير قابل للتفاوض ففي هذا العام، أطلقت تحدي السلامة العالمي “Six-Dimension Safety Challenge” الذي يحاكي ستة سيناريوهات متطرفة يعيشها السائقون: الحرارة، البرودة، الجفاف، الرطوبة، السرعة العالية، والطرق الوعرة.



في إندونيسيا، عملت البطارية بكفاءة كاملة بعد غمرها في مياه البحر لأكثر من 53 ساعة. وفي المكسيك، صمدت أمام صدمة مباشرة بسرعة 30 كم/س ضد حاجز فولاذي قوي من دون أي ضرر لهيكل البطارية. أما في جنوب أفريقيا، فأثبتت TIGGO9 صلابة هيكلها الماسي من خلال اختبار تصادم أمامي بين سيارتين من الطراز ذاته. خلف هذه الاختبارات القاسية يقف إيمان شيري الراسخ: "السلامة من أجل العائلة"، وهو التزام حقيقي يجعل قصص "نادي حماة السلامة" أكثر من مجرد حكايات نجاة، بل شواهد حية على احترام الحياة.



وعلى صعيد الذكاء الاصطناعي، تمضي شيري بخطى واثقة نحو المستقبل، فقد تجاوز روبوتها البشري AiMOGA مرحلة المفهوم ليدخل مرحلة التحضير التجاري وفي يوليو، استضافت شيري المؤتمر الأول لشركاء AiMOGA في السوق الصيني بحضور أكثر من 3,000 موزع، معلنة عن انطلاق نموذج مبيعات ذكي جديد قائم على دمج "السيارة + الروبوت البشري".



هذه الخطوة تجسّد خبرة شيري في التفاعل الذكي والإدراك الاصطناعي والقيادة الذاتية، وتفتح آفاقًا جديدة لتجربة المستخدم.



أوروبا، أحد أكثر أسواق السيارات تنافسية في العالم، أصبحت هذا العام قاعدة استراتيجية لشيري. فقد دخلت سلسلة TIGGO المزودة بخيارين من أنظمة الدفع إلى أسواق رئيسية تشمل بولندا واليونان ورومانيا والتشيك والمملكة المتحدة. وفي النصف الأول من العام وحده، حققت شيري مبيعات تجاوزت 30,000 سيارة بنمو يقارب 11 ضعفًا عن العام السابق، شكّلت السيارات الكهربائية والهجينة منها 45%.

وهذا لم يكن تجربة مؤقتة، بل توسع استراتيجي شامل يجسد التزام الشركة طويل المدى: "في أوروبا، من أجل أوروبا".

ولأن الإنجازات الكبرى لا تكتمل إلا بالشراكة، تنظم شيري في أكتوبر المقبل قمة "شيري الدولية للمستخدمين 2025" تحت شعار “Co-Create the New Move”، حيث ستكون القمة منصة عالمية لتبادل الرؤى حول مستقبل التنقل، وفرصة للتعاون مع الحكومات والشركات وقادة الصناعة والموزعين والمستخدمين حول العالم لرسم خريطة المرحلة المقبلة من رحلة شيري العالمية.

وبعد إنجاز “Double 500”، لم تعد شيري مجرد صانع سيارات، بل أصبحت رائدًا عالميًا في منظومة التنقل الشامل، مرتكزة على التكنولوجيا، وملتزمة بالسلامة، وملهمة بمستخدميها، إن شعار “Co-Create the New Move” يختصر جوهر رسالة شيري: التقدم معًا، يدًا بيد مع الشركاء والمستخدمين حول العالم، لبناء مستقبل جديد للتنقل.

