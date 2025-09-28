متى تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق؟ شعبة الخضراوات توضح

تواصل الطماطم قفزاتها السعرية في الأسواق، سواء سوق الجملة أو التجزئة، إذ بدأت أسعار الطماطم الارتفاعات منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، وواصلت منحنها الصاعد خلال شهر سبتمبر الجاري.

متى تنخفض أسعار الطماطم؟

وصل سعر الطماطم في بعض المناطق إلى 30 جنيهًا، فيما سجلت أدنى سعر لها في أسواق التجزئة 20 جنيهًا، وفي سوق العبور لجملة الخضراوات تراوح سعر كيلو الطماطم من 8.5 جنيه إلى 15.5 جنيه، فمتى تنخفض أسعار الطماطم؟

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم في الأسواق

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم سجلت ارتفاعات كبيرة في الأسواق، وهذا بسبب أن هذه الفترة هي فترة إنتهاء محاصيل العروات الصيفية.

انخفاض الكميات المطروحة من الطماطم لسببين

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن هذه الفجوة تحديث كل عام في هذا التوقيت، مع قلة المعروض من الطماطم في السوق، إما بسبب إنتهاء محصول العروة الصيفية، أو بسبب خروج محافظات من المعادلة الإنتاجية للطماطم، مع عدم تغطية الطماطم لتكلفة الإنتاج، وعليه كان الفلاحين يخسرون من زراعتها، فعزفوا عن زراعتها، مما انعكس سلبًا على الكميات المطروحة في الأسواق من الطماطم، بسبب قلة الإنتاجية.

الكميات الحالية تكفي الاستهلاك مع ترشيده

وشدد «النجيب» على أن قلة الكميات المطروحة في الأسواق لا يثير القلق سواء عند التجار أو المواطنين، فالكميات الحالية تكفي احتياجات المواطنين، مع ترشيد الأستهلاك، والشراء على قدر الاستهلاك.

موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

وعن موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق، قال إن سعر الطماطم سيدأ في الانخفاض التدريجي مع طرح إنتاجيات العروات الشتوية مع نهاية أكتوبر المقبل.

السوق في إنتظار طرح إنتاجيات محافظات الصعيد

وأضاف: أن هناك عروات مقبلة ومتتالية ستطرح تباعًا ستؤدي إلى الانخفاض التدريجي للطماطم في الأسواق، التي ستبدأ بانتاجيات محافظات الصعيد، والسوق حاليًا يغطيه إنتاجيات المزارع والمناطق الممتدة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

