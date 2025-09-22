الغرف التجارية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم وموعد انخفاضها (فيديو)

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الطماطم خلال الأيام الماضية يعد ظاهرة مؤقتة مرتبطة بانتهاء العروة الصيفية، موضحًا أن الأسواق شهدت طوال الأشهر الثمانية الماضية استقرارًا نسبيًا في أسعار غالبية المنتجات الزراعية نتيجة وفرة الإنتاج وتنوع المعروض.

وقال نجيب في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري،، إن انتهاء بعض المواسم الزراعية الصيفية يؤدي بالضرورة إلى نقص المعروض من بعض الأصناف وفي مقدمتها الطماطم، وهو ما ينعكس على الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه التحركات السعرية أمر طبيعي ومتكرر في مثل هذا التوقيت من كل عام.



وأوضح أن عودة الاستقرار مرهونة ببداية العروة الشتوية التي ستدخل الأسواق تباعًا خلال الأسابيع المقبلة، متوقعًا أن تشهد أسعار الطماطم تذبذبًا صعودًا وهبوطًا حتى نهاية أكتوبر، قبل أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية مع زيادة الإنتاج وتوسع المشروعات الزراعية.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن السلع الأخرى لا تواجه مشكلات تذكر، حيث ما تزال أسعار البطاطس والبصل والخيار والفلفل والباذنجان مستقرة حتى نهاية العام، كما لم تشهد المانجو ارتفاعات رغم المخاوف المسبقة، في حين انخفضت أسعار الليمون بشكل ملحوظ بعد أن كانت قد تجاوزت 120 جنيهًا العام الماضي.

وأكد النجيب أن الاكتفاء الذاتي من غالبية المحاصيل الزراعية وتوسع المشروعات القومية أسهما في تعزيز الاستقرار داخل الأسواق، داعيًا المواطنين إلى شراء احتياجاتهم فقط دون مبالغة، مع الثقة في أن الفترة الحالية عابرة وسرعان ما ستعود الأسعار إلى مستوياتها المعتادة.

