حاكم بيلجورود الروسية يعلن إصابة 9 أشخاص جراء هجمات أوكرانية

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلجورود الروسية، اليوم الأحد، إصابة 9 أشخاص بجروح في هجمات أوكرانية مكثفة بالمسيرات على المقاطعة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية.

وقبل وقت سابق من اليوم قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد: إن روسيا أطلقت نحو 500 مسيرة وأكثر من 40 صاروخا خلال هجوم ليلي.

مواقف أوكرانيا التفاوضية ووضعها على أرض المعركة يتدهوران يوما بعد يوم

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) الجمعة: إن مواقف أوكرانيا التفاوضية ووضعها على أرض المعركة يتدهوران يوما بعد يوم.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية: إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة الحادة تجاه موسكو تعد تكتيكًا تفاوضيًّا.

خيبة أمل كبيرة من بوتين

والخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: “ما حدث في سوريا إنجاز رائع”.

وأضاف ترامب: “روسيا لم تسيطر على أراض جديدة في الأسبوعين الأخيرين وأشعر بخيبة أمل كبيرة من بوتين”.

ترامب يطالب أوكرانيا بمواصلة الحرب

وأردف دونالد ترامب: “على بوتين وقف الحرب في أوكرانيا الآن، وعلى تركيا وقف شراء النفط الروسي، وعلى أوكرانيا مواصلة القتال”.

