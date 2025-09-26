الجمعة 26 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الكرملين: مواقف أوكرانيا التفاوضية ووضعها على أرض المعركة يتدهوران يوما بعد يوم

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الجمعة، إن مواقف أوكرانيا التفاوضية ووضعها على أرض المعركة يتدهوران يوما بعد يوم.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة: إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة الحادة تجاه موسكو تعد تكتيكًا تفاوضيًّا.

خيبة أمل كبيرة من بوتين

وأمس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: “ما حدث في سوريا إنجاز رائع”.

وأضاف ترامب: “روسيا لم تسيطر على أراض جديدة في الأسبوعين الأخيرين وأشعر بخيبة أمل كبيرة من بوتين”.

ترامب يطالب أوكرانيا بمواصلة الحرب

وأردف دونالد ترامب: “على بوتين وقف الحرب في أوكرانيا الآن، وعلى تركيا وقف شراء النفط الروسي، وعلى أوكرانيا مواصلة القتال”. 

الكرملين الرئاسة الروسية أوكرانيا وزارة الخارجية الروسية ترامب

