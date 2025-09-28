الأحد 28 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

الانتهاء من كتابة نصف حلقات الجزء الثاني من مسلسل النص

مسلسل النص
مسلسل النص

انتهى القائمون على المعالجة الدرامية لمسلسل النص الجزء الثاني من كتابة نصف حلقات العمل المقرر أن يتم تصويره بداية نوفمبر القادم ويتم التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

 

ويجري صناع مسلسل النص 2 عددا من التجهيزات اللازمة وبناء بعض الديكورات الجديدة للعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل استكمال أحداث الجزء الثاني من العمل.

وكان صناع مسلسل النص الذي قام ببطولته الفنان أحمد أمين والفنانة أسماء أبو اليزيد قد أعلنوا عن تقديم جزء ثانٍٖٖ من العمل خلال السباق الرمضاني لعام 2026، وذلك بعد جعل نهاية الحلقة الأخيرة من العمل مفتوحة للجمهور.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل النص 

 وخطط النص لسرقة جوهرة كوهينور والتي تصل لمصر في جولتها بالمستعمرة البريطانية، حيث يتظاهر عبد العزيز بأنه شيف إيطالي ليدخل مكان الحفل، ويقدم للأمراء الإنجليز والشخصيات المرموقة من حول العالم  الصنف الذي "يمسح الدماغ" ليتمكن النص من سرقة الجوهرة أمام عيون العالم كله حيث يحرص على التقاط صورة معها من خلال كاميرات الصحف الحاضرة بالحفل. 

وتصبح سرقة النص الأخيرة فضيحة كبرى في جميع أنحاء العالم وتتسبب في إقالة الحاكم البريطاني بالقاهرة بعد فضيحة الإمبراطورية البريطانية على أرض مصر، وتوضح الصحفية ماري آن في مقالها أن هدف النص لم يكن سرقة الجوهرة وإنما فضح الاحتلال وسلطته الزائفة.

يصاب درويش بالجنون بعد ان يدرك ان درية التي قام بالزواج منها لا تحترمه وتسيطر على الكازينو الذي قام بشرائه، وابتعاد النص عنه بعد أن قام بالابلاغ عن العصابة بسبب غيرته من علوي.

وتتابع الأحداث ليمر ٧ سنوات، حيث يبتعد النص عن النشل ويعمل في بيع الخضار تحت اسم مزيف وشخصية صعيدية، ويستطيع إنجاب طفل مع عائشة بعد محولات عديدة.

ويقابل النص فؤاد باشا يكن، والذي يعرض عليه الانضمام إلى تنظيم سياسي سري لطرد الإنجليز من مصر، بمساعد ألمانيا، ويخبره ان منصور شقيقه مهدد بالقتل لذلك يجب عليه الانضمام لهم.

وتنتهي أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل النص، بموافقة البطل على الانضمام لفؤاد باشا ولكن في “النص التاني”.

أبطال مسلسل النص 

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي. المسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

